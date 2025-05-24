Погиб, прикрывая побратимов: командир роты Александр "Турист" Чухно получил звание Героя Украины

Воин был на передовой с первых дней вторжения

Командир пехотной роты подразделения "Рубеж" Александр Чухно посмертно получил звание Героя Украины. Он погиб во время выполнения боевого задания в октябре прошлого года.

Об этом сообщается в указе президента Украины Владимира Зеленского №345/2025. Он обнародован на сайте Офиса президента 24 мая.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Чухну Александру Ивановичу — лейтенанту (посмертно)", — говорится в тексте указа.

Александр Чухно (позывной "Турист") был командиром пехотной роты подразделения "Рубеж". Защитник с первых дней полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины отстаивал свободу нашей земли. Погиб он во время выполнения боевого задания, прикрывая боевых товарищей.

Александр Чухно

Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 мая, в Киеве прошла церемония прощания с телеведущим и военнослужащим Максимом Нелипой, погибшим на фронте 12 мая. Прощание с героем состоялось в Центре культуры и искусств КПИ, а погребение — на Байковом кладбище.