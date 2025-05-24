Загинув, прикриваючи побратимів: командир роти Олександр "Турист" Чухно отримав звання Героя України

Воїн був на передовій з перших днів вторгнення

Командир піхотної роти підрозділу "Рубіж" Олександр Чухно посмертно отримав звання Героя України. Він загинув під час виконання бойового завдання у жовтні минулого року.

Про це повідомляється в указі президента України Володимира Зеленського №345/2025. Його оприлюднили на сайті Офісу президента 24 травня.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Чухну Олександру Івановичу – лейтенанту (посмертно)", – йдеться у тексті указу.

Олександр Чухно (позивний "Турист") був командиром піхотної роти підрозділу "Рубіж". Захисник із перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України відстоював свободу нашої землі.

До лав Нацгвардії він влився ще у 2014 році, а після проходження строкової служби підписав контракт та брав участь в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював у Бахмуті, Кліщіївці та Липцях. Був поранений, але повернувся на службу у вересні 2024 року та вирушив зі своєю ротою до району Макіївки (Луганська область).

"1 жовтня, з огляду на складну ситуацію на передовій, він особисто керував обороною безпосередньо з вогневої позиції. 13 жовтня, прикриваючи відхід особового складу, загинув, отримавши поранення, несумісне з життям", — повідомили в 4-й бригаді НГУ "Рубіж", де він проходив службу.

Олександр Чухно

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 23 травня, у Києві пройшла церемонія прощання з телеведучим та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня. Прощання з героєм відбулося у Центрі культури та мистецтв КПІ, а поховання — на Байковому цвинтарі.