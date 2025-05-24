Путин сейчас не пойдет на переговоры с Зеленским: Климкин назвал условие для встречи

Россия пытается "выскочить" из процесса

Наличие переговорного процесса между Украиной и Россией является "позитивным моментом". При этом у Кремля на таких переговорах есть существенные ограничения.

Об этом рассказал бывший глава МИД Павел Климкин в интервью "Лига". По его словам, Владимир Путин не будет проводить личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока не будет убежден, что там будут подняты важные для него вопросы и что у него будет возможность добиться прогресса.

Климкин отмечает, что в США, Китае, Индии, Бразилии и других странах прекрасно понимают, что новые переговоры, которые начались между Украиной и Россией, это не продолжение Стамбульского процесса, завершенного в 2022 году. Поэтому во время проведения переговоров у Путина есть ограничения и они введены в первую очередь американским президентом Дональдом Трампом.

"Думаю, что на самом деле Путин серьезно хочет выскочить из этой истории используя Трампа. Но он хочет выскочить из этой истории на своих условиях. Не на наших условиях и даже не американских условиях, а компромиссных между американскими и своими, а не на компромиссными даже между нашими и своими", — сказал Климкин.

Дипломат отметил, что в настоящее время позволить России выйти из какого-то процесса на своих условиях будет обозначать слабость ЕС и США, и слабость эту ощутят во всем мире. Поэтому Климкин отметил, что ко всем подобным встречам сейчас надо относиться спокойно, поскольку они формальные.

Напомним, Россия уже отвергла идею проведения второго раунда переговоров по завершению войны в Украине в Ватикане. В Кремле причиной назвали "неэлегантность" ситуации и усомнились в нейтральности Ватикана.