Украине нельзя позволять отношениям с США ухудшиться

Следующие переговоры между Украиной и Россией, которые могут пройти в Ватикане, вряд ли будут успешными. Однако Киеву они нужны, чтобы не позволять американскому президенту Дональду Трампу найти новые поводы для обвинений.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, сейчас у главы Белого дома цель не закончить войну или защитить мировой порядок, а восстановить торговые связи с Москвой.

"Он хочет нормализации отношений с Россией. Российско-украинская война ему мешает, поэтому он хочет ее убрать со своего пути тем или иным способом", — сказал он.

Политолог отмечает, что Киеву и европейским союзникам сейчас важно "отбить номер", чтобы не дать Трампу "соскочить с крючка". По его словам, отношения Украины и США не должны деградировать, чтобы иметь возможность как минимум покупать оружие или получать его в рамках договора по минералам.

Саакян отметил, что влияние Трампа уже слабеет и этот процесс будет продолжаться. Это сделает его зависимым от мнения партии и избирателей. К примеру, это уже привело к тому, что миллиардера Илона Маска убрали от камер, поскольку он стал "токсичным активом". Поэтому американский президент попытается отстраниться от урегулирования войны в Украине, пока американцы не заставят его что-то делать с Россией.

Напомним, Россия уже отвергла идею проведения второго раунда переговоров по завершению войны в Украине в Ватикане. В Кремле причиной назвали "неэлегантность" ситуации и усомнились в нейтральности Ватикана.