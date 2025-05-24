Критический момент для Трампа: США опять меняют стратегию по завершению войны России и Украины — WP

Если глава Белого дома не достигнет прогресса по завершению войны в Украине, он может столкнуться с серьезными проблемами для своего президентства

Несмотря на все попытки президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины, перспектива достижения мира становится все более далекой. Москва игнорирует все попытки Вашингтона и увеличивает аппетиты.

Об этом говорится в материале колумниста-международника Дэвида Игнатиуса для The Washington Post. Он считает, что сейчас для Трампа наступил критический момент.

Автор материала отмечает, что президент США мог бы показать Владимиру Путину серьезность своих намерений и, например, ввести санкции. А если он этого не сделает, то последствия могут стать катастрофичными для всего его президентского срока.

"Он делает предложения, но не выполняет их. Он предупреждает Путина о необходимости идти на компромисс, но ничего не делает, когда российский лидер отказывается. Он оказывает давление на Украину, жертву, но не на Россию, нападающую", — пишет Игнатиус.

За короткое время у власти Трамп положил конец международной изоляции Путина, закрыл перспективу для Украины на вступление в НАТО и практически потребовал, чтобы она отказалась от территории. Кроме того, его администрация приостанавливала военную помощь Украине и останавливала обмен разведданными.

Но какой-то прогресс начал наблюдаться после того, как стороны начали обсуждать условия по прекращению огня. Тогда удалось составить список из 22 положений, которые Москва не стала даже рассматривать. Все это время Россия продолжала бомбить Украину, что вызвало недовольство у Трампа.

В материале отмечается, что непреклонность Путина заставила США в очередной раз отказаться от своей стратегии и перейти к "личной дипломатии". В частности Трамп прямо заявлял, что ситуация не сдвинется с мертвой точки до личной встречи.

Телефонный разговор Трампа и Путина показал, чего от нее можно ждать. Американский президент пафосно сообщил, что начал фазу прямых переговоров о прекращении огня, а вот в российских итогах сухо указали, что тот лишь "поделился своей позицией по прекращению боевых действий". В целом же, Кремль в очередной раз показал, что не готов идти ни на какие уступки.

"Иногда дипломатическая история двусмысленна. Но результаты переговоров по Украине предельно ясны. Россия, агрессор, отказалась прекратить борьбу, пока не получит желаемое. А Трамп, неудавшийся миротворец, пока позволяет Путину оставаться безнаказанным. Если Трамп, наконец, не выполнит свои угрозы, он смирится с тем, что может стать самым разрушительным провалом за все время его президентства", — пишет Игнатиус.

Как сообщалось ранее, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что есть вероятность того, что Трамп и Путин объединят усилия по давлению на Украину.