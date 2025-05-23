В МИД раскрыли, какой может быть встреча Зеленского и Путина

О встрече конкретных договоренностей еще нет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев допускает возможность проведения предстоящей встречи между президентом Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате. Украинская сторона хотела бы, чтобы к подобным переговорам присоединился президент США Дональд Трамп.

Об этом Сибига сообщил во время общения с журналистами в пятницу, передает Укринформ. По его словам, именно во время предварительной встречи в Стамбуле были достигнуты конкретные договоренности, в частности, по обмену военнопленными, реализация которого уже началась.

Кроме обмена, стороны должны обсудить параметры безусловного перемирия, над чем обе стороны работают.

В то же время Сибига подчеркнул, что Украина настаивает на участии европейских государств в любом формате предстоящих переговоров. Также он подтвердил, что Ватикан остается одним из возможных мест для проведения саммита, подчеркнув благодарность Папе Льву XIV за инициативу.

Напомним, "Телеграф" писал, что после телефонного контакта с президентом РФ глава Белого дома сообщил европейским лидерам, что больше не настаивает на немедленном прекращении огня в Украине и не поддерживает введение новых санкций против России.