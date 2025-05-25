Что будет, если натереть машину колбасой (смешное видео)

Этот метод очень оценили местные собачки

В сети показали, к чему приводит натирание машины колбасой. Такой "лайфхак" гуляет по интернету, якобы полировка колбасой может придать авто блеску, но на самом деле результат совсем другой.

Что произошло после натирания бампера машины колбасой

Видео эксперимента по натиранию автомобиля куском колбасы показали в TikTok. Мужчина натер бампер машины. Потом из окна он снял результаты. На запах колбасы к автомобилю сбежались местные собачки, они оторвали бампер.

Как комментируют результаты эксперимента в сети

Комментаторы шутят, что лайфхак ценный, но для другого – "отомстить тому самому соседу". Также смеются, что это простой способ демонтировать бампер.

"Соседу отомщу, он машину ставит на моем месте", "Как отомстить тому самому соседу. Лайфхак засчитан", "Еще ни один мастер так быстро не демонтировал бампер", "Собачий сервис вызывали?", "Еще к колбасе, надо было валерьянкой натереть машину", — смеются в комментариях.

Натирание машины колбасой — что обещают и стоит ли это делать

Это один из народных методов полировки автомобиля. Жир из колбасы якобы создает тонкий защитный слой на лакокрасочном покрытии и придает ему блеск. Однако на практике от такого "быстрого и доступного" метода одни проблемы — жир окисляется и может пожелтеть, соль из колбасы может повредить покрытие, а ее запах привлекает насекомых и животных.

Специалисты не советуют пользоваться этим "лайфхаком". Лучше использовать специальные средства.

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