Масло быстрее портится, если хранить его здесь: куда переложить пачку из дверцы холодильника

Куда лучше убрать запас и какие продукты тоже не стоит держать на боковых полках

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Небольшой отсек с крышкой в верхней части дверцы холодильника словно создан для сливочного масла. Многие семьи именно там хранят его запас. Однако это отделение не подходит для длительного хранения продукта: если оставить масло там надолго, оно может утратить характерный вкус.

Рассказываем, как правильно хранить масло в холодильнике.

Для чего нужен отсек с крышкой в холодильнике

Идея о том, что сливочное масло нужно хранить при другой температуре, чем остальные продукты, появилась почти одновременно с электрическими холодильниками. Как пишет Centrum, в сентябре 1942 года Альберт Ф. Уайлд подал заявку на патент устройства под названием "кондиционер для масла". Принцип его работы был прост: отсек для масла окружал более тонкий слой теплоизоляции, поэтому внутрь проникало больше тепла из кухни. Специальный регулятор при этом не давал температуре подняться слишком высоко. Такое решение должно было облегчить намазывание масла на хлеб.

Изначально закрытый отсек в дверце предназначался для масла, которое расходуют примерно за неделю. На такой срок его там оставить можно. Если одна пачка не успевает закончиться за неделю, лучше выбрать для хранения другое место. Дело не только в том, что в дверце теплее. Качество продукта ухудшают перепады температуры: масло приобретает кислый или несвежий привкус, а его текстура становится слегка зернистой.

Куда положить масло и как его упаковать

Эксперты советуют хранить масло на средней или верхней полке, ближе к задней стенке холодильника. Там температура ниже и стабильнее, а света, который может окислять жиры и придавать продукту посторонний привкус, меньше.

Чтобы масло дольше сохраняло вкус, храните его на внутренней полке холодильника. Фото сгенерировано ИИ

Оставьте масло в заводской обёртке или переложите в плотно закрывающийся контейнер. Такая упаковка помогает сохранить вкус и текстуру и защищает продукт от запахов соседней еды. Если купили несколько пачек, запас уберите в морозилку.

Что ещё лучше убрать из дверцы холодильника

Молоку, яйцам, сырому мясу, морепродуктам, мягким сырам и остаткам готовой еды нужен постоянный холод. Их лучше хранить на внутренних полках холодильника, где температура стабильнее.

Дверцу оставьте для менее чувствительных продуктов: приправ и соусов, солений, джемов и напитков в бутылках. Они лучше переносят место, которое нагревается каждый раз, когда вы открываете холодильник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро размягчить сливочное масло после холодильника.