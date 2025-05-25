Що буде, якщо натерти машину ковбасою (смішне відео)

Цей метод дуже оцінили місцеві песики

В мережі показали, до чого призводить натирання машини ковбасою. Такий "лайфхак" гуляє інтернетом, нібито полірування ковбасою може надати авто блиску, але насправді результат зовсім інший.

Що сталося після натирання бампера машини ковбасою

Відео експерименту з натирання автомобіля шматком ковбаси показали у TikTok. Чоловік натер передню частину машини. Потім з вікна він зняв результати. На запах ковбаси до автівки збіглися місцеві песики, які відірвали бампер.

Як коментують результати експерименту у мережі

Коментатори жартують, що лайфхак цінний, але для іншого — "помститися тому самому сусіду". Також сміються, що це простий спосіб демонтувати бампер.

"Сусіду помщуся, він машину ставить на моєму місці", "Як помститись тому самому сусіду. Лайфхак зарахований", "Ще ні один майстер так швидко не демонтував бампер", "Собачий сервіс викликали?", "Ще до ковбаси, треба було валер'янкою натерти машину", — сміються в коментарях.

Натирання машини ковбасою — що обіцяють та чи варто це робити

Це один з народних методів полірування автомобіля. Жир з ковбаси нібито створює тонкий захисний шар на лакофарбовому покритті та надає йому блиску. Проте на практиці від такого "швидкого та доступного" методу одні проблеми — жир окислюється та може пожовтіти, сіль з ковбаси може пошкодити покриття, а її запах приваблює комах та тварин.

Фахівці не радять користуватися цим "лайфхаком". Краще використовувати спеціальні засоби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двоє підлітків у Львові вигадали, як отримати безкоштовну пепсі-колу. Вони насмішили мережу.