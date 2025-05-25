Жертвоприношения или инопланетяне? В Украине есть мистические курганы, тайна которых до сих пор не раскрыта (фото)

Есть несколько версий его происхождения

Мавринский майдан — загадочное скопление низин и холмов, расположенный в Днепропетровской области неподалеку от города Павлоград, в селе Межирич. По мнению исследователей, ему более 5 тысяч лет, однако до сих пор никто не разгадал ни происхождение, ни предназначение этого удивительного места.

Как выглядит Мавринский майдан

Мавринский майдан представляет собой геометрически правильный срезанный конус с отверстиями на трех его верхушках. Они направлены четко на восток, запад и юг. Сверху место напоминает огромного паука или краба. Побывавшие там рассказывают, что почувствовали особую энергетику этого места.

Место стоянки инопланетян или обсерватория?

У специалистов есть несколько предположений о назначении этих курганов. Некоторые считают, что это своеобразный храм, где наши древние предки молились и совершали жертвоприношения. Однако другие думают, что насыпи образовались после раскопок археологами обычных курганов.

Некоторые исследователи склоняются к мнению, что запорожские казаки использовали майдан как оборонительное сооружение. Наиболее популярна версия, что площадь — это старинный календарно-обсерваторный комплекс. Еще одна версия – курганы остались после добычи селитры.

Самая экзотическая гипотеза о возникновении необычных образований — якобы их оставили инопланетяне. Они будто бы прибыли, чтобы установить контакт с жителями Земли. Некоторые считают, что они до сих пор прилетают в это место.

Как бы там ни было, а место это невероятное. Кто хоть раз наблюдал восход или закат над Мавринским майданом, не забудет этого никогда.

Почему над Мавринским майданом не летают птицы

Над ним не летают птицы. Объясняется этот факт тем, что воздух и ветер затягивают внутрь площади через проемы. В центре возникает большой вихрь, идущий потоком вертикально вверх. Птицы чувствуют этот поток и избегают полетов над центром площади.

Еще один интересный факт об этом месте — среди холмов при осадках не задерживается вода. Потому там не растут деревья. А в день весеннего равноденствия солнце прячется прямо по центру одной из впадин площади.

Размеры некоторых элементов площади:

диаметр центральной чаши (овал) – 54-60 м;

глубина центральной чаши – около 10 м;

длина "лап" – 65 м;

максимальный размах "лап" – 200 м;

площадь – 5,5 га;

высота над уровнем моря – 71,1 м.

Как доехать

Сначала любым удобным способом надо доехать до Павлограда. Оттуда маршруткой до села Межирич. От остановки до Мавринской площади нужно пройтись пешком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Таракановском форте. Это мистическое место привлекает туристов, ведь его полуразрушенные стены и туннели оставляют сильнейшее впечатление.