Россия тоже заявила о массированной атаке дронов: где были прилеты (видео)

В некоторых местах после взрывов начались проблемы с электричеством, а где-то полностью пропал свет

Пока российские военные наносили удары по Украине ракетами и дронами в ночь на 25 мая, в самой России также было громко. В ряде областей звучали сирены, и гремели взрывы.

Информация об этом была опубликована в различных российских пабликах. Там публикуют соответствующие видео и заявляют об атаке беспилотными летательными аппаратами.

Отмечается, что звуки взрывов были слышны в Липецкой области. В городе Елец местные сообщили о якобы работе ПВО. До этого губернатор региона Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки БПЛА для Ельца и Елецкого района.

Елец на карте

Где еще была атака ночью

Ряд мощных взрывов раздался над городом Тула. По данным паблика SHOT, который ссылается на слова местных жителей, в небе над городом было сначала два взрыва, а через некоторое время еще несколько.

Тула на карте

После этого на нескольких улицах и в посëлках на окраине города начались проблемы с электричеством, где-то полностью пропал свет. Также очевидцы сообщают о перебоях в мобильной связи.

Несколько взрывов прогремели на окраине Твери, работает ПВО. Целью беспилотников якобы был аэродром Мигалово. SHOT со ссылкой на слова местных пишет, что первый взрыв прогремел примерно в 01:50. От него в некоторых домах затряслись стекла. Затем было слышно ещë несколько взрывов.

Губернатор Игорь Руденя заявил, что над территорией Твери в районе Мигалово якобы было сбито 5 БПЛА.

Внимание! В видео содержится ненормативная лексика.

По данным OSINT-аналитиков в Твери мог быть атакован местный аэродром, на котором базируется военно-транспортная техника.

Тверь на карте

Что интересно, пока российская ПВО пыталась сбить БПЛА, в местных пабликах появилось видео, где запечатлен самолет, пролетающий между трассирующих пуль. Вскоре в сети сообщили, что это якобы российский бомбардировщик Ту-160 и его якобы сбили. При этом существует версия, что самолет мог быть гражданским, а его сбитие якобы фейком.

Также Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что на подлете к Москве за ночь якобы было сбито 12 дронов.

Кроме того, с 02:00 временные ограничения вводили на работу аэропортов Шереметьево, Жуковский и Домодедово. До этого ограничения ввели в аэропорту Внуково.

Как заявляет Минобороны России, за эту ночь якобы были уничтожены и перехвачены 110 беспилотников.

"16 БПЛА были сбиты над Тульской областью, по 14 над Брянской и Калужской, по 13 – над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской, восемь – над Орловской, семь – над Крымом, два – над Смоленской, по одному – над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 мая Россия находилась под очередной массированной атакой ударных беспилотников. В частности, БПЛА атаковали Рязань, Иваново, Тулу и окрестности Москвы.