Украинцам изменили плату за доставку газа: от чего зависит сумма

За доставку нужно платить, даже если вы не пользуетесь газом

С нового года в Украине изменились суммы в платежках за транспортировку газа для всех потребителей. Хотя тарифы остались неизменными, произошел перерасчет объемов голубого топлива, за транспортировку которого платят пользователи.

Для кого-то платежка станет меньше, а для кого-то большей, ведь все зависит от количества потребленного газа за прошлый год. Об этом пишет OBOZREVATEL.

За доставку газа нужно платить ежемесячно, даже если вы не пользуетесь газом, но ваш дом подключен к газовой трубе. Сумму рассчитывают просто: среднее потребление газа за месяц умножается на тариф вашей газовой компании.

Тарифы существенно разнятся в зависимости от региона. К примеру, в Полтавской области жители Кременчуга платят 0,552 грн за доставку кубометра, а жители Гадяча – 2,388 грн. При этом стоимость самого газа одинакова – 7,96 грн. за кубометр.

Расчеты производят за период с октября по сентябрь. Если семья за год использовала 1000 кубометров газа, то в Гадяче за доставку ежемесячно нужно платить 199 грн, а в Кременчуге – всего 46 грн.

При увеличении потребления на 30% жители Гадяча будут платить 258,69 грн, а Кременчуга – 59,79 грн. В случае уменьшения потребления на тот же процент платежки составят 139,29 грн и 32,19 грн соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, поднимутся ли тарифы на газ для населения. Национальный регулятор поставил точку в этом вопросе.