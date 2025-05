Будинок із небіжчиками: в Англії продають стару житлову церкву разом із кладовищем (фото)

Сусіди тихі, але є один момент

У Британії продають незвичний будинок. Це була церква колишня церква XIX століття, її потім перетворили на п'ятиспальний будинок з чотирма ванними кімнатами.

Про це стало відомо з ололошення у Фейсбук пабліка For The Love Of Old Houses. Вартість цієї унікальної нерухомості становить близько 1,8 мільйона доларів США.

Архітектурні особливості

Будівля вражає своєю готичною архітектурою XIX століття. Масивна кам'яна конструкція з темного каменю зберегла всі характерні риси церковної споруди: високу дзвіницю з шпилем, стрілчасті вікна та потужні контрфорси. Зовнішній вигляд будівлі залишається автентичним та величним.

Всередині житло поєднує історичну спадщину з сучасним комфортом. Інтер'єр зберіг оригінальні готичні арки, високі склепінчасті стелі з червоно-золотистим оздобленням та вражаючі кольорові вітражі. Простір організовано таким чином, що кожна кімната має вікна з панорамним видом на навколишню місцевість.

Особлива "родзинка" — історичне кладовище

Найбільш незвичайною особливістю цієї нерухомості є те, що будинок оточений діючим історичним кладовищем. На зеленій галявині навколо церкви розташовані десятки старовинних надгробків різних форм та розмірів — від простих кам'яних плит до високих пам'ятників з хрестами.

Кладовище органічно вписується в ландшафт: старі дуби та інші дерева створюють затишну, майже парковую атмосферу. Весною трава між могилами стає яскраво-зеленою, що надає місцю особливої умиротвореності.

Розташування та особливості

Нерухомість знаходиться на Галіфакс-роуд в селищі Денхолм, графство Західний Йоркшир, Англія. Будинок розташований на земельній ділянці площею близько 0,8 акра, що надає майбутнім власникам простір та приватність.

За словами риелторів, це "неповторна можливість, яка трапляється раз у житті". Попередні власники протягом останніх років ретельно підтримували будівлю, зберігши її оригінальні риси та доповнивши сучасними зручностями.

Для тих, хто цінує історію, унікальну архітектуру та не боїться незвичайного сусідства з минулим, ця нерухомість може стати справжньою знахідкою.

