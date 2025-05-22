Где в Киеве дом с кошками и кто его построил на самом деле (фото)

Дом с кошками в Киеве — уникальный памятник архитектуры в стиле модерн

Киев — город с богатой историей и удивительной архитектурой, где на каждом шагу можно встретить уникальные здания, хранящие в себе тайны прошлого. Одно из них не только привлекает внимание своим оригинальным стилем и загадочными скульптурами, но и окутано легендами.

Так, на улице Гоголевской, 23, находится одно из самых необычных и таинственных зданий столицы — так называемый Дом с кошками. Это старинное строение удивляет своей оригинальной архитектурой и насыщенным символизмом, который окутан множеством легенд и мистических историй.

История и владельцы

Дом был построен по заказу полковника Фёдора Ягимовского, и иногда его называют Домом Кощея или домом Ягимовского. На фасаде сохранился герб заказчика. Существует поверье, что здание обладает особой энергетикой и якобы влияет на судьбы женщин, проживавших здесь. Говорят, что кошки охраняют жильцов от черта, который сидит на вершине дома. Однако, скорее всего, это просто красивая легенда, а изначально дом задумывался как доходный и должен был выделяться среди других зданий.

Архитектурный стиль и особенности

Дом был возведён в 1909 году по проекту архитектора Владимира Бессмертного. Здание выполнено в стиле модерн с яркими элементами готики и неоготики, что придаёт ему особую выразительность. Его фасад окрашен в зелёный цвет с белой декоративной отделкой, а главной "изюминкой" являются скульптуры кошек с большими, почти живыми глазами. Эти кошки словно сторожат окна, придавая дому загадочный и немного мистический облик.

Особенность здания — асимметричный фасад с башенкой и шпилем, украшенный маскаронами, химерами, изящным орнаментом и лепниной. Просторные открытые балконы дополняют облик дома, создавая ощущение лёгкости и воздушности.

Планировка и внутреннее устройство

План здания напоминает букву "Т". С улицы кажется, что дом четырёхэтажный, но со двора и сбоку видны пять этажей. Внутри планировка довольно необычная и, по отзывам, не слишком удобная: на каждом этаже расположено по две квартиры с узкими комнатами и маленькими окнами, из-за чего помещения получаются довольно тёмными.

Символика и легенды

Помимо кошек, на фасаде можно заметить фигуры сов — символов мудрости, а также загадочного черта, который венчает композицию. Все эти детали тщательно продуманы и вызывают желание рассматривать их, придумывая собственные истории о жизни этих "оживших" скульптур. Интересно, что из-за богатого декора и необычного стиля дом иногда ошибочно приписывают знаменитому архитектору Владиславу Городецкому, который славился пышным украшением своих творений.

Хотя архитектором этого дома стал Владимир Адрианович Бессмертный. Его творчество охватывает множество знаковых зданий в городе, выполненных в стиле модерн, неоготики и других направлениях, где он умело сочетал функциональность с декоративным богатством. Дом с кошками — яркий пример его мастерства и уникального видения архитектуры начала XX века

Если вы хотите прикоснуться к атмосфере старого Киева, почувствовать дух времени и открыть для себя новые грани столицы, обязательно посетите Дом с кошками на Гоголевской. Ведь именно такие места делают город по-настоящему неповторимым и живым.

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