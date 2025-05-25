Агроном дешевше юриста: скільки коштуватиме навчання у 2025 році

Україна має дійти до того, що вартість навчання на бюджеті і вартість навчання на контракті мають бути прирівняні на всіх спеціальностях

Вища освіта в наш час цінна та дуже дорога. У 2025 році, наприклад, вступ на "право" буде набагато дорожчим.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, окрім "права" найбільше зростання цін торкнеться ще 15 спеціальностей, популярність яких не відповідає реальним потребам ринку праці. Серед них:

Менеджмент

Економіка

Туризм

Журналістика

Бюджет платить за одного студента більше, ніж вартість контракту

Для цих спеціальностей запроваджена так звана "індикативна собівартість", яка прирівнює вартість контрактного навчання до тієї суми, яку держава виплачує за бюджетних студентів.

"У нас у вищій освіті велика системна проблема: бюджет платить за одного студента більше, ніж вартість контракту. З часом ми маємо дійти до того, що вартість навчання на бюджеті і вартість навчання на контракті мають бути прирівняні на всіх спеціальностях", — каже Винницький.

Він додав, що у 2025 році це зроблено тільки для тих спеціальностей, які найбільше в попиті і найменше потрібні для ринку праці – те ж саме право, економіка, менеджмент тощо.

Агрономи платитимуть менше

Водночас для інших спеціальностей зберігається ринкова вартість. Винницький навів приклад агрономії: "Для людини, яка вступає на агронома, бюджет виплачує приблизно 60 тисяч гривень, а контракт часто коштує 30-35 тисяч".

Заступник міністра підкреслив, що підвищувати ціни на такі спеціальності небажано, оскільки часто йдеться про вступників із сільської місцевості, які не мають достатніх доходів.

Нововведення мають на меті збалансувати попит і пропозицію на ринку освітніх послуг та спрямувати абітурієнтів до спеціальностей, які реально потрібні економіці країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у соціальних мережах активно поширювалася інформація про скорочення літніх канікул для українських школярів із трьох до двох місяців. Це викликало занепокоєння серед батьків, які вважають, що діти змушені будуть навчатися до кінця червня та матимуть менше часу на відпочинок.