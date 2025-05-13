Государство заплатит за хорошо сданное НМТ: как работают гранты на обучение

В этом году на НМТ зарегистрировались 312 тысяч участников

С 14 мая на Украине стартуют основные сессии Национального мультипредметного теста (НМТ). Кроме трех обязательных предметов, нужно выбрать четвертый. В этом году для тех, кто выбрал физику или химию, будет применен специальный метод подсчета конкурсного балла для поступления — он будет выше, чем у тех, кто имеет аналогичные баллы по обязательным предметам. Учиться именно в выбранном вузе можно и с помощью гранта на образование от государства — для тех, кто не поступил в бюджет. Грант зависит от результатов НМТ и специальности.

О сумме гранта на обучение рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA. Гранты бывают первого и второго уровня. Для получения гранта первого уровня, который составляет 16,8 тысяч гривен (почти на 2 тысячи больше чем в прошлом году) нужно сдать два предмета на 140 баллов. Распространяется грантовая программа не на все специальности.

Для поступления на какие специальности контрактники могут получить гранты:

математика,

физика,

химия,

биология,

некоторые инженерные специальности (механическая инженерия, агроинженерия, химическая технология)

медицинские (врачи, терапевты-реабилитологи)

образовательные (учителя всех уровней)

специальности, относящиеся к восстановлению (архитектура, строительство).

Грант второго уровня также вырос и в 2025 году составляет 28 тысяч гривен. В том году его назначали, если по не менее чем двум предметам человек набрал 170 баллов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подавать на грант нужно после начала обучения, но деньги на руки контрактник не получит. Зато будет соответствующий сертификат в "Дия". Там и подаются заявки на грант.