Зеленский и Залужный могут создать серьезную интригу на следующих выборах: что показал опрос

У кого больше всего шансов стать новым президентом

Украинцев на следующих выборах может ждать существенная интрига. Действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий, а ныне посол в Британии, Валерий Залужный согласно данным опросов имеют все шансы одержать победу.

Об этом говорится в новом исследовании компании New Image Marketing Group, проведенного при поддержке издания Деловая столица. Оно проводилось 25-30 апреля среди 1200 респондентов по всей стране, кроме оккупированных территорий.

Около 20% украинцев еще не определились с симпатиями и не уверены, будут ли участвовать в голосовании. Остальные же смогли сформировать тройку лидеров по симпатиям. На первом месте в первом туре оказался бы Владимир Зеленский с 41,5% поддержки, в то время, как у Валерия Залужного было бы около 24%. Пятый президент, нардеп "Евросолидарности" Петр Порошенко получил бы 10,7% голосов.

Ситуация была бы более интригующей во втором туре. Смоделировав возможные варианты развития событий, исследователи пришли к выводу, что больше всего шансов есть у Залужного. Впрочем, его преимущество над Зеленским на данный момент составляет лишь 5%, поэтому ситуация не выглядит однозначной.

Большая интрига могла бы быть и на парламентских выборах, поскольку видно, что условный "блок военных" (Партия Залужного + Азов) могли бы рассчитывать на большинство. Но в этом случае доля людей, которые пока еще не определились с выбором, составляет почти четверть от всех избирателей. Это слишком много, чтобы давать четкие прогнозы.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто ранее рассказал "Телеграфу", что реальные шансы кандидатов будут сильно зависеть от хода избирательной кампании. Кроме того, неизвестно, будет ли Залужный вообще идти на выборы.