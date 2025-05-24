Украинский политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов о наступлении России

Друзья, как обещал дам подробный обзор по поводу общей ситуации на фронте. В принципе, события развиваются по сценарию, который я прописывал еще месяц назад. В переговорах с Трампом Путин таки выжал свою отсрочку, которую надеется использовать для большого наступления. Которое фактически уже началось. В Кремле четко понимают – никаких шансов на оккупацию Запорожской и Херсонской области они не имеют. Этим летом или в случае продолжения войны на несколько лет это невозможно. Так что ключевой задачей стала и будет Донецкая область. Главная цель – агломерация из четырех городов: Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск

На этот момент реальных возможностей для наступления на эти города оккупанты не имеют. Так что сосредоточились они на решении текущей – Покровск. А вот уже потом, после Покровска… Если это "потом" вообще наступит. Да и там сейчас уже есть две "вилочки". Количество штурмов на юго-запад и север от Покровска стоило противнику очень дорого. Даже их пропагандисты ужасаются от потерь и признают, что ради бесконечных штурмов в наступление вместо подготовленных подразделений кидают операторов дронов, арту, поваров, раненых. Заградотряды и казни отказников – уже обычная картина.

Результат есть, но настолько скромный, что измеряется половиной хутора или куском посадки. За неделю ценой потерь в несколько тысяч. Напомню, что это их пропаганда пишет, не мы и не противники войны. Первая вилка на юго-западе. Можно пробовать и дальше обходить Покровск, что логично. И очень тяжело. Но тут появился политический соблазн – взять на запад и зайти хоть на километр в Днепропетровскую область. Стратегически нет смысла. Оба направления сразу? Чистый суицид из-за нехватки ресурсов.

Севернее Покровска прорыв к трассе на Константиновку реально от слова "рыть". По скорости, упорству, потере сил и времени при скромных результатах. И такая же вилка. Лезть на Констаху вдоль дороги? Я не открою военную тайну – там давно ждут и подготовились. Закрывать кольцо вокруг Покровска в районе Мирнограда? Там тоже долго и тяжело. Оба направления сразу? Это вообще чистый и неразбавленный суицид, резервов как таковых нет и теоретически.

Все скромные успехи оккупантов на сегодня в районе Покровска идут по уже знакомой схеме. Бросить все силы, не считать потери, продвинуться совсем на немного, полностью обнулив резервы. Дальше стоп надолго или контрудар ВСУ. Как уже было в этом районе. То есть ни о каком усилении группировок, воюющих в Часовм Яру и Торецке за счет местных, речь не идет. И мечты о большом штурме Константиновки так же далеки от реальности, как и год назад.

Подводим итог. Летняя наступательная кампания России начинается с отдышки на старте. Это провал всей военной кампании. Да, со страшными потерями армия РФ наступает. Их пропаганда подает это как неумолимое продвижение вперед. Наши пессимисты в менее категоричной форме тоже констатируют – противник продолжает наступать. Но давайте посмотрим на цифры?

За последние два года с 2023 года все успехи российского наступления – 1% территории Украины. Один. Процент. При безумных и невосполнимых потерях. Можете экстраполировать развитие ситуации еще на два года вперед, но противнику нечем компенсировать потери в личном составе и технике. Состояние экономики не улучшается, осенне-зимний кризис неизбежен. А здесь новые санкции ЕС по сельхозпродукции и удобрениям. Толстый северный зверек, которого так любят поминать в России, уже не крадется незаметно. Оно улыбается и стремительным домкратом несется им навстречу. За шампанским бежать рано. Впереди очень тяжелые полгода плюс-минус. Но результат очевиден. И заигрывание с Трампом ничем им не помогут. Это видят и в Пекине, кстати.

Источник: пост Сазонова в Facebook