В Сумах всю ночь гремели взрывы: что известно о российской атаке (фото)

Россияне терроризируют украинцев и днем и ночью

Взрывы в Сумах в ночь на вторник, 27 мая, гремели несколько раз. Россияне атаковали город беспилотниками.

Как сообщает "Суспільне Суми", взрывы в областном центре были слышны практически всю ночь. О первом написали в 0:58, сразу после часу прозвучало три взрыва. Также несколько взрывов произошло в четыре часа.

Официальной информации о причинах и последствиях на момент публикации нет. Воздушные Силы Украины предупреждали о фиксации российских БПЛА в Сумской области. Местные паблики проинформировали о задымлении на месте взрывов и опубликовали фото, утверждая, что это задымление после взрыва.

Мониторинговые каналы в 5:01 сообщали о скоростной цели в Сумской области. Кроме того, вблизи границы в Курской области были зафиксированы российские Су-35 и Су-30. Российская армия атаковала приграничные общины КАБами (управляемые авиационные бомбы). По состоянию на 6.30 воздушная тревога в области сохраняется.

Как сообщал Телеграф, украинцев предупредили об опасности нового массированного удара со стороны России. Вражеские ракетоносители снаряжены "Калибрами", их могут применить в ближайшее время. Корабли находятся в местах базирования, но готовы к запуску ракет. На аэродромы в России, в том числе на "Энгельс-2", прибыл новый груз, предположительно с крылатыми ракетами Х-101 для стратегических бомбардировщиков Ту-95.