Готовил побег, ввел школу в заблуждение: история с похищением ребенка военным получила продолжение

К инциденту оказался вовлеченным и скандально известный Александр Швец

Украинская режиссер Екатерина Чепура заявила, что 23 мая ее бывший муж Артур Переверзев похитил их семилетнюю дочь Лею прямо из школьного двора. По словам Чепуры, мужчина приехал в учебное заведение, выманил ребенка подарком, насильно забрал её, и, несмотря на попытки дежурной и старшеклассников остановить его, засунул девочку в машину. В инциденте, по словам свидетелей, участвовали еще трое мужчин, один из которых был в военной форме – дети успели сфотографировать автомобиль.

О ходе событий Екатерина сообщала на своей странице в Facebook. После инцидента она обратилась в полицию и пограничную службу, предоставив информацию о судебном решении, регламентирующем порядок общения отца с ребенком, которое он нарушил. Она отметила, что официально ее бывший – Артур Переверзев – военнослужащий, но фактически находится в Киеве, где привлечен к проекту по реформам оборонных закупок. Как сообщила Чепура, во время угона вся школа слышала крик ребенка: "Лея очень кричала, страшный крик слышала вся школа".

Ребенка вернули через несколько часов – он был на заднем сиденье автомобиля, когда отец приехал в ТЦК, чтобы оформить отпуск и, вероятно, уехать с дочерью за границу. Чепура подчеркнула, что похищение было спланированным: учительницу и директор школы ввели в заблуждение, по дороге в неизвестную квартиру, в которую увезли ребенка, угонщики несколько раз сменили машины.

По словам госпожи Екатерины, похищение совершалось не только ее бывшим мужем, но и его отцом – который был за рулем – и друзьями детства Артура: Денисом Соснином и Артемом Бабаком. Она отметила, что Лея узнала каждого из них.

Важно отметить, что подобная попытка похищения уже происходила раньше – перед днем рождения матери Артура Переверзева, теперь – за два дня до его собственного.

В последующие дни после инцидента пострадавшая сообщила, что в адрес ребенка поступают просьбы "поздравить папу с днем рождения". Она выразила обеспокоенность, что бывший муж не просто остался ненаказанным, но и может готовить новую попытку похищения. По ее словам, дочь будет ждать работа с психологом.

Отдельно она сообщила о победе в апелляции по алиментам: "Любовь папа деньгами не измеряется, поэтому обеспечивать ребенка не надо", – дописала она.

Инцидент с кражей ребенка уже вызвал общественный резонанс. Присоединившийся к ВСУ активист Дмитрий Мамеев утверждает, что Переверзев лишь формально остается военнослужащим батальона теробороны, фактически же – длительное время находится в Киеве, занимаясь преследованием бывшей жены через суды. Он сообщил, что отец намеревался вывезти Лею за границу именно к своему дню рождения. "Вы спросите, а зачем такой трудный план, если планируешь вернуться? Логичный вопрос без ответа, правда, Артур?" — написал Мамеев, добавив, что девочку спасли только благодаря тому, что Переверзев явился в ТЦК по документам на выезд.

Кроме того, активист публично связал событие с деятельностью общественной организации "Батько має право", которую обвинил в содействии похищению детей отцами после развода. Он отметил, что подобные случаи становятся возможными благодаря "серякам законодательствам" и молчаливой поддержке организаций, которые дают юридические советы мужчинам об отлучении детей от матерей.

По его словам, многие знакомые Переверзева были шокированы его поступком, а сам он исчез из социальных сетей и публичного пространства, хотя и продолжил блокировать людей и отвечать на сообщения.

Председатель этой ГО — Александр Швец — публично прокомментировал инцидент и выразил поддержку Артуру Переверзеву: "Держись. Все будет хорошо. Я к своей дочери шел 3,5 года. Дочь со мной. П*долина где-то исчезла. Возможно сдохла. Надеюсь у тебя будет так же", — дописал он.

Его организация, согласно расследованию NGL.media, десятки раз координировала схемы полной изоляции детей от матерей для победы по судебным делам об опеке. Стратегией, как отмечает издание, является создание "праздничной атмосферы" для ребенка и отрыв его от повседневной жизни с матерью. При этом зачастую полиция не принимает заявления о похищении, поскольку ребенок находится с отцом.

Александр Швец, по данным журналистов, превратил ГО в бизнес-модель, которая действует по сектантским принципам, консультирует мужчин в "выгодном отнятии" детей и имеет закрытую Telegram-группу для координации действий. Сам Швец публично заявлял, что его организация проиграла только два дела, но "ни одного ребенка". В десятках известных случаев даже после решений суда в пользу матери мужчины продолжали скрывать детей.

Один из самых резонансных эпизодов – исчезновение бывшей жены Швеца, певицы Даши Медовой. После продолжительного конфликта со Швецом, женщина без вести пропала. Она находится в розыске МВД, но по словам Владимира Кобца, ее отца, Даша получала угрозы от бывшего мужа Александра Швеца, который заявил отцу певицы, что девушки нет в живых.

"Теперь расскажите мне, что мне не стоит бояться выходить на улицу. Подняла ли я слишком большой кипиш после похищения. Это просто криминал в который мой бывший втянул нашу дочь", — заявила Екатерина Чепура после появления комментария Швеца под сообщением Артура Переверзева. Она отметила, что вместе с адвокатом сейчас работает над ситуацией.

Свою позицию публично изложил и Артур Переверзев. В сообщении с 26 мая 2025 года он заявил, что не считает свои действия похищением, ведь, по его словам, "отец не может похитить собственного ребенка". Он назвал ситуацию вокруг своей дочери "самым печальным" периодом в жизни, заявив, что у него незаконно и безосновательно "отобрали" ребенка, которого он всегда поддерживал и с которым имел теплые отношения.

Переверзев также выразил недовольство действиями полиции и ювенальной превенции, отметив, что многочисленные обращения якобы игнорировались до последнего времени. Он заявил, что как отец и военнослужащий чувствует себя дискриминированной и подавленной системой. В сообщении подчеркивается его убеждение, что ребенок нуждается в обоих родителях, а также обещание "не отступить от своего долга". При этом он не прокомментировал обвинения в насильственном способе действий и посторонних лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге на детской площадке 13-летнего мальчика ранили в ногу выстрелом. Инцидент произошел, когда он вместе с другом играл в бадминтон.