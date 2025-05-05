Во Львове браконьер угрожал застрелить детей (видео)

Замечание о нарушении правил вызвало агрессию – полиция вмешалась в ситуацию

В Украине действует запрет на рыболовство во время нереста. Когда во Львове дети напомнили об этом браконьерам, один из них начал угрожать их убить. Произошло событие на Левандовском озере.

Соответствующее видео появилось в группе "Озеро Левандовское". Дети напомнили о запрете на лов рыбы и попросили отпустить рыбу. Взрослые мужчины начали кричать "позови старших" и начали подходить к детям и нецензурно ругаться. "Дай пистолет, я его застрелю", — звучит фраза от одного из рыбных браконьеров. Другие нарушители начали успокаивать наиболее агрессивного.

Заметьте, на видео раздаются угрозы и брань

Предварительно известно, что дети сняли на видео, как мужчины вылавливали и собирали в пакеты рыбы. Именно о ней говорится в видео, когда один из ребят говорит, что есть видео, как браконьеры забирают карпа.

Как сообщили "Телеграфу" в полиции Львовской области, лица на видео установлены и привлечены к административной ответственности. "Дети не пострадали", — подчеркнули в полиции.

Оперативные действия полиции на Левандовке

Местные активисты также сообщили, что при себе во время задержания рыбы у мужчин не обнаружили, поэтому наибольшее, что им могли инкриминировать — хулиганство. На этом озере это уже второй случай за последние дни – в предыдущем мать с сыном пытались ловить рыбу сеткой. Напомним, нерестовый запрет на отлов действует до 20 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине сильно выросло количество неучтенного нелегального оружия. Речь идет об увеличении количества изъятого оружия в десятки раз.