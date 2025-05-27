"Кто первый доберется до уха Трампа": есть три условия для изменения тактики США насчет Украины

Трамп часто реагирует на первую полученную информацию

Политическая тактика президента США Дональда Трампа, в том числе и по поводу войны в Украине, трудно поддается радикальному изменению. Но на мнение американского лидера можно повлиять, если собрать вместе три главных условия.

Их назвал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире NV. По его словам, первый фактор — личное недовольство и оскорбление Трампа. Критическим, как говорит Чалый, станет возможный проигрыш публике президента США, в том числе американский — той же MAGA (политическое движение, возникшее в США во время первой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Название происходит от предвыборного лозунга "Make America Great Again" — "Сделаем Америку снова великой").

Второе условие – усиленная команда вокруг Трампа.

"Нужно, чтобы он уже имел вокруг себя еще усиленную в этом плане команду. Мы видим, Маск отошел, может, там немного другие люди такие, как Рубио, который говорит о законопроекте, который может быть принят в сенате (имеется в виду то, что государственный секретарь США Марко Рубио продвигает законопроект о сенаторе санкций в РФ, — ред.). То есть, чтобы это не было бы лично его (Трампа — ред.) решение", — отмечает дипломат.

И третий фактор, по словам Чалого, налажена коммуникация правильных людей с Трампом.

"Я это называю так, кто первый до Большого уха доберется, потому что у него действительно часто есть мгновенные реакции на первую полученную информацию", — объясняет экс-посол.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп уже на этой неделе может одобрить введение против России "драконовских санкций", над которыми работал сенатор Линдси Грэм, или другие санкционные ограничения. Разочарование Трампа действиями российского правителя Владимира Путина ощутимо растет на фоне ракетных ударов российского режима по Украине и значительно замедленных темпов мирных переговоров, поскольку Кремль их открыто саботирует.