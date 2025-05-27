Рютте нервничает из-за визита Трампа и Зеленского на саммит в Гааге: боится масштабного скандала

Главной проблемой на саммите видят именно Трампа – он сокращает присутствие США в Европе и слишком много критикует президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал то, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24 июня. Однако, на самом деле, он не очень в восторге и надеется, что саммит пройдет без существенных потрясений, а Зеленский и Трамп не спровоцируют скандал и публичный раскол в украинском вопросе.

Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники среди европейских дипломатов и чиновников. Рютте, сказали изданию собеседники, опасается, что Трамп, имеющий разногласия с Зеленским и союзниками, или Зеленский спровоцируют скандал.

Неизвестно, будет ли приглашен украинский лидер на главный общий ужин 24 июня по случаю начала саммита. 25 июня лидеры стран-членов НАТО соберутся на короткое заседание, чтобы решить проблему увеличения оборонных расходов. Зеленский может посетить форум оборонной промышленности, который пройдет параллельно с саммитом, а вот заседания Совета Украина-НАТО может не быть.

Главной проблемой на саммите, впрочем, видят именно Трампа. США сокращают военное присутствие в Европе, Трамп сокращает оказание поддержки Украине, отказывается от давления на Россию и демонстрирует стремление дружить с военными преступниками в Кремле. Зеленский неоднократно завуалированно подвергал Трампа критике, а Трамп, в свою очередь, пытается публично критиковать Зеленского.

"Учитывая все это, роль Украины на саммите не определена, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите", — отмечает издание.

Напомним, что Нидерланды, являющиеся одной из 12 стран-учредительниц в 1949 году Организации Североатлантического договора, впервые за всю историю своего членства в НАТО будут принимать саммит в Гааге 24-25 июня этого года. На саммите будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, официально получивший приглашение. Президент США Дональд Трамп тоже подтвердил свое участие в саммите – США получили приглашение, поскольку являются главным союзником в Альянсе.