"Хто перший добереться до вуха Трампа": є три умови для зміни тактики США щодо України

Трамп часто реагує на першу отриману інформацію

Політична тактика президента США Дональда Трампа, у тому числі і щодо війни в Україні, важко піддається радикальній зміні. Але на думку американського лідера можна вплинути, якщо зібрати разом три головні умови.

Їх назвав колишній посол України у США Валерій Чалий в ефірі NV. За його словами, перший фактор — особиста незадоволеність і образа Трампа. Критичним, як каже Чалий, стане можливий програш публіці президента США, зокрема американський — тій же MAGA (політичний рух, що виник у США під час першої президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року. Назва походить від передвиборчого гасла "Make America Great Again" — "Зробимо Америку знову великою")

Друга умова — підсилена команда навколо Трампа.

"Треба, щоби він уже мав навколо себе ще підсилену в цьому плані команду. Ми бачимо, Маск відійшов, може, там трошки інші люди такі, як Рубіо, який говорить про законопроєкт, який може бути прийнятий в сенаті (мається на увазі те, що державний секретар США Марко Рубіо просуває законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема про жорсткі санкції для країн, які закуповують товари в РФ, — ред.). Тобто, щоб це не було б особисто його (Трампа — ред.) рішення", — зазначає дипломат.

І третій фактор, за словами Чалого, налагоджена комунікація правильних людей з Трампом.

"Я це називаю так, хто перший до Великого вуха добереться, бо в нього дійсно часто є миттєві реакції на першу отриману інформацію", — пояснює експосол.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп вже цього тижня може схвалити введення проти Росії "драконівських санкцій", над якими працював сенатор Ліндсі Грем, або інші санкційні обмеження. Розчарування Трампа діями російського правителя Володимира Путіна відчутно зростає на тлі ракетних ударів російського режиму по Україні та значно сповільнені темпи мирних переговорів, оскільки Кремль їх відкрито саботує.