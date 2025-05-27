Депутат "Европейской солидарности" похвасталась люксовым нарядом: откуда у нее деньги на такие вещи

В Раде она работает всего два года

Народная депутат от партии "Европейская солидарность" и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак похвасталась в своем Instagram нарядами, определенные элементы которого, если не подделка, могут обойтись в пару тысяч евро. В частности, речь идет о сумочке и обуви.

Но откуда у нардепки средства на такие дорогие покупки? В деталях разбирался "Телеграф".

В своей сторис Никорак показала сумочку, похожую на сумочку от Dolce & Gabbana — Large Sicily Handbag. Стоимость такой оригинальной вещи составляет 1650 евро (более 78 тыс.грн по курсу 47,8).

Также в глаза бросается обувь нардепки — Hermes Chypre Sandals, которая стоит 760 евро (более 36 тыс. грн по курсу 47,8).

Заметим, что природа появления этих вещей у народной избранницы не известна, то есть она могла их купить сама, а могла и получить в подарок.

Сколько зарабатывает Никорак

В декларации за 2024 год Никорак отметила, что имеет почти 711 тысяч заработной платы в годовом эквиваленте, а также получила возмещение в размере 726 720 грн и 90 тысяч грн.

Декларация Никорак за 2024 год

Немалые суммы нардепка хранит наличными — 80 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.

Декларация Никорак за 2024 год

Заметим, что в Верховную Раду Никорак попала два года назад — в 2023 году. Тогда ЦИК зарегистрировал Никорак нардепкой после досрочного прекращения полномочий другого нардепа от "ЕС" Михаила Забродского. Вошла в комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов.

Кто мужчина нардепки и какие доходы имеет

Но в семью с полным кошельком приходит не только Ирина, ведь ее муж Эмиль Соловьев — застройщик, генеральный директор группы компаний "НЕСТ".

Эмиль Соловьев

И его состояние еще больше. За 2024 год он получил только зарплаты более 6 млн грн, а также получил еще пенсию в более чем 113 тыс. грн.

Декларация Никорак за 2024 год

Декларация Никорак за 2024 год

В наличности мужчина Никорак хранит более 120 тысяч долларов.

Декларация Никорак за 2024 год

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