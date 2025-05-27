Депутатка "Європейської солідарності" похвалилась люксовим вбранням: звідки у неї гроші на такі речі
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У Раді вона працює лише два роки
Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" та членкиня Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак похвалилась у своєму Instagram вбранням, певні елементи якого, якщо не є підробкою, можуть обійтись у пару тисяч євро. Зокрема йдеться про сумочку та взуття.
Та звідки ж у нардепки кошти на такі дорогі покупки? У деталях розбирався "Телеграф".
У своїй сторіз Никорак показала сумочку, яка схожа на сумочку від Dolce & Gabbana — Large Sicily Handbag. Вартість такої оригінальної речі складає 1 650 євро (понад 78 тис.грн за курсом 47,8).
Також в око впадає взуття нардепки — Hermes Chypre Sandals, яке коштує 760 євро (понад 36 тис. грн за курсом 47,8).
Зауважимо, що природа появи цих речей у народної обраниці — не відома, тобто вона могла їх купити сама, а могла і отримати у подарунок.
Скільки заробляє Никорак
У декларації за 2024 рік, Никорак зазначила, що має майже 711 тисяч заробітної плати у річному еквіваленті, а також отримала відшкодування у розмірі 726 720 грн та 90 тисяч грн.
Чималі суми нардепка зберігає готівкою — 80 тисяч доларів та 800 тисяч гривень.
Зауважимо, що у Верховну Раду Никорак потрапила два роки тому — у 2023. Тоді ЦВК зареєструвала Никорак нардепкою після дострокового припинення повноважень іншого нардепа від "ЄС" Михайла Забродського. Увійшла до комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Хто чоловік нардепки і які доходи має
Та у сімʼю з повним гаманцем приходить не тільки пані Ірина, адже її чоловік Еміль Соловйов — забудовник, генеральний директор групи компаній "НЕСТ".
І його статки ще більші. За 2024 рік він отримав тільки зарплати понад 6 млн грн, а також мав ще пенсію у більш як 113 тис. грн.
У готівці чоловік Никорак зберігає більш як 120 тисяч доларів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що син депутата Одеської облради від "ОПЗЖ" Князя Хачатряна Аршалуйс показав своє житло — квартиру, яку орендує за майже 80 тис. грн у Києві.