Россияне прибегли к новой тактике атак: Игнат назвал главную сложность для ПВО

Вражеские ракеты влекут за собой трудности ПВО

Российские баллистические ракеты типа "Искандер" уже более полугода летят по измененной траектории и активно маневрируют при подлете к цели. Это значительно усложняет работу систем противовоздушной обороны "Patriot".

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что Россия не прекращает усовершенствование своих боеприпасов, постоянно модернизируя их.

Юрий Игнат отметил, что уже длительное время заметно, что ракеты "Искандер" отличаются от применявшихся в начале полномасштабного вторжения. Они совершают маневры во время подлета, что усложняет работу системы "Patriot", которая в автоматическом режиме пытается сбить такие баллистические ракеты или комплексы "Кинжал".

"Эти колебания при заходе на цель приводят к трудностям системы, которая может вычислять здесь точку встречи ракеты", — добавил эксперт.

"MIM-104 Patriot" — это американский зенитно-ракетный комплекс, являющийся главной системой противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Он оснащен современными перехватывающими ракетами и радаром AN/MPQ-53, позволяющим эффективно защищаться от баллистических ракет и самолетов.

ЗРК "Patriot", фото: Википедия

"Искандер" — это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, производимый с 2005 года. Он запускает разные ракеты: баллистические и крылатые. Дальность полета баллистических ракет – до 500 км, а некоторые модификации могут летать до 700 км или даже 2500 км (крылатые ракеты).

ОТРК "Искандер", фото: Википедия

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны, похожую на "Patriot". Правительство и оборонные ведомства ведут переговоры с западными партнерами по реализации этого проекта.