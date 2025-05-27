Росіяни вдались до нової тактики атак: Ігнат назвав головну складність для ППО

Ворожі ракети спричиняють труднощі ППО

Російські балістичні ракети типу "Іскандер" вже понад пів року летять за зміненою траєкторією та активно маневрують при підльоті до цілі. Це значно ускладнює роботу систем протиповітряної оборони "Patriot".

Про це в етері "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він підкреслив, що Росія не припиняє вдосконалення своїх боєприпасів, постійно модернізуючи їх.

Юрій Ігнат зазначив, що вже тривалий час помітно, що ракети "Іскандер" відрізняються від тих, що застосовувалися на початку повномасштабного вторгнення. Вони здійснюють маневри під час підльоту, що ускладнює роботу системи "Patriot", яка в автоматичному режимі намагається збити такі балістичні ракети чи комплекси "Кинджал".

"Ці коливання при заході на ціль спричиняють труднощі системи, яка може вираховувати тут точку зустрічі ракети", — додав експерт.

"MIM-104 Patriot" — це американський зенітно-ракетний комплекс, який є головною системою протиповітряної та протиракетної оборони армії США. Він оснащений сучасними перехоплюючими ракетами і радаром AN/MPQ-53, що дозволяє ефективно захищатися від балістичних ракет і літаків.

ЗРК "Patriot", фото: Вікіпедія

"Іскандер" — це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який виробляють з 2005 року. Він запускає різні ракети: балістичні та крилаті. Дальність польоту балістичних ракет — до 500 км, а деякі модифікації можуть літати до 700 км або навіть 2500 км (крилаті ракети).

ОТРК "Іскандер", фото: Вікіпедія

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони, схожу на "Patriot". Уряд і оборонні відомства ведуть переговори з західними партнерами для реалізації цього проекту.