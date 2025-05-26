Безлюдные пляжи с поломанными беседками. Как сейчас выглядит оккупированный Урзуф у побережья моря (фото, видео)

Курортный поселок уже четвертый год в оккупации

Урзуф был одним из самых живописных и известных курортов Азовского моря до полномасштабного вторжения России. Но на 4 год оккупации этот поселок все больше превращается в заброшенное место.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети видео за май 2025. На них прекрасная погода, спокойное море, однако людей почти нет.

На этих видео видно, что песок пляжей чистый, белый, но вокруг немало заброшенных локаций. К примеру, постройки вроде беседок с облущенной белой краской, иногда даже поломанной крышей. И зонтики с настеленной сверху соломой примерно в таком же состоянии.

Урзуф после оккупации

Урзуф на карте

В глаза сильно бросается на этих роликах отсутствие людей, которых еще до 2022 года на пляжах Урзуфа было очень много. Как видно на фото, в пиковые периоды покрывала и зонтики стояли буквально друг у друга. Сейчас же это по одинокие местные жители, туристы фактически не ездят в Урзуф.

Урзуф до оккупации

Урзуф до оккупации

Урзуф до оккупации

К тому же не следует забывать, что так называемая "власть" поселка не прилагает почти никаких усилий, чтобы привести населенный пункт в нормальный вид. До оккупации в Урзуфе был неплохой парк аттракционов, который уже длительное время не работает. Во-первых, потому что не для кого, а во-вторых — все заржавело и требует ремонта.

Напомним, что примерно такая же ситуация и в Кирилловке, где пляжи пусты, а город приходит в упадок с каждым годом все больше и больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Бердянске оккупационные власти вместо воды в фонтан засыпают песок.