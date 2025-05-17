Все только разваливается: во что три года в оккупации превратили Кирилловку (фото, видео)

Пляжный сезон так и не начался

Некоторые украинские города уже четвертый год находят в оккупации Россией, и за это время они превратились в заброшенные и забытые курорты. В частности, и Кирилловка Запорожской области, которая была одним из самых популярных мест отдыха

В сети уже показали, как этот город выглядит сейчас. На видео мужчина показывает пляж и шторм на море в Кирилловке.

Однако, кроме красивых пейзажей, в глаза бросается отсутствие людей, и это учитывая, что уже почти конец мая. Еще до полномасштабного российского вторжения в Кирилловке сезон начинался с начала мая и длился до октября. Пляжи даже в штормовую и прохладную погоду были наполнены людьми.

Кирилловка на карте

Сейчас даже в жару в оккупированном городе почти нет туристу. К тому же и сама инфраструктура Кирилловки постепенно разрушается. Местные не раз жаловались, что так называемая "власть" не занимается благоустройством населенного пункта. Это к слову хорошо демонстрируют пляжи.

Даже на свежем видео видно, что большая часть побережья забросана какими-то бетонными блоками, которые постепенно уносит в море. А все пляжные киоски, кафе и магазины уже 4 год не работают, ведь их содержание стало невыгодным из-за отсутствия туристов.

Кирилловка во время оккупации

Кирилловка до оккупации

Кирилловка во время оккупации

Напомним, что похожая картина наблюдается и в Скадовске, где набережная пуста, а инфраструктура выглядит запущенной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на оккупированный Геническ без слез не глянешь. В сети показали, как курорт выглядит сейчас.