Рада ратифицировала соглашение с США по минералам

Депутаты приняли решение почти единогласно

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. Уже через несколько недель начнет работу Американо-украинский инвестиционный фонд.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что поддержали ратификацию 338 депутатов, ни один не проголосовал против, но 9 нардепов не голосовали вообще.

Как голосовали фракции:

Слуга народа — 210

Европейская Солидарность — 23

Батьківщина — 22

За життя — 18

Голос — 12

Відновлення України — 12

За будущее — 10

Доверие — 18

Внефракционные — 13

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, с момента ратификации вся деятельность фонда, партнерства и выполнение соглашения будет четко прокомуницирована правительством. Весь процесс должен быть совершенно прозрачным.

"Подрыв стратегического украинско-американского партнерства — это удар, прежде всего, по национальной безопасности. Это игра на руку всем, кто хочет, чтобы Соединенные Штаты забыли о поддержке Украины. Этого нельзя было допустить", — говорится в сообщении.

Чего ждать после ратификации

Ратификация — один из важных процессов вступления в силу любого международного соглашения. В результате голосования Рады правительство фактически признает законность и силу этого соглашения, то есть подтверждает согласие государства соблюдать условия международного соглашения.

Известно, что Комитет по международной политике внес несколько предложений в текст:

соглашение действует по всей территории Украины в пределах международно признанных границ;

какие-либо дополнительные договоренности о создании фонда восстановления не могут противоречить этому соглашению;

ратификация основного соглашения не означает автоматической ратификации или одобрения других "технических" соглашений, детализирующих механизмы реализации фонда.

Сейчас Украина подписала политическую часть соглашения, но именно техническая будет обеспечивать функционирование фонда. Ее будет заключать американская корпорация DFC и украинское агентство по поддержке государственно-частного партнерства.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, только одно соглашение об инвестфонде будет ратифицировано в парламенте, а остальное не нуждается в утверждении депутатами.

"Да. Только первое. Следующие носят имплементационный характер и не нуждаются в голосовании", – сказал премьер.

После ратификация начнется процесс подписания технического соглашения, которое и определит, как будет действовать фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соглашение об ископаемых может столкнуться с подводными камнями в Раде.