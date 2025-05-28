Его называли Гарри Поттером из "Плюсов": чем был известен депутат от "слуг" Сергей Швец

Причиной смерти стала онкология

28 мая 2025 стало известно, что после длительной борьбы с тяжелой болезнью скончался народный депутат Украины, журналист и телеведущий Сергей Швец. О его смерти сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что Сергей был честным, порядочным и принципиальным человеком.

Сергей Федорович Швец родился 13 июня 1976 года в городе Черкассы. Образование получил в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (факультет гуманитарных и общественных наук) и факультете международных экономических отношений Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Был женат, воспитывал дочь.

Журналистская деятельность

Свою карьеру в СМИ он начал в 1995 году в программе "Вікна", где работал редактором и корреспондентом. В 1997 году стал автором и ведущим рубрик в программах "Бомба" и "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1". В 1998-200 годах работал специальным корреспондентом новостной программы "Вікна" на телеканале СТБ. С 2000 по 2004 год был спецкор программ "День седьмой", "Свобода слова" и "Факты" на телеканале ICTV.

С 2004 по 2009 год работал на телеканале "1+1" – корреспондентом ТСН, ведущим программ "ТСН-Варта" и "Завтрак с 1+1". На момент выдвижения в 2019 году занимал должность ведущего утреннего выпуска в ООО ТРК "Студия 1+1".

В течение своей работы Швец создавал материалы из многих стран, в том числе из Югославии, Ирака, Китая, Индии, Ирана, Чехии, Шри-Ланки, Азербайджана. Участвовал в освещении Евромайдана, последствий стихийных бедствий и резонансных уголовных дел. Сергея Швеца в медийной среде иногда ассоциировали с образом "Гарри Поттера из "Плюсов"" — такое прозвище появилось в результате визуального сходства журналиста с популярным литературным персонажем.

Политическая деятельность

В 2019 году Швец был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа" в качестве беспартийного кандидата в избирательном округе №214 (Днепровский район города Киева). В Верховной Раде стал секретарем Комитета по свободе слова и председателем подкомитета по защите прав журналистов и работников СМИ. В парламентской деятельности Швец предложил концепцию "глосария войны" — как часть будущего законопроекта о стандартах работы СМИ в условиях вооруженного конфликта.

Речь шла о формулировании четких терминов для информационного пространства: например, определение понятий "оккупационные войска", "коллаборанты", "самопровозглашенные республики" и т.д. Инициатива преследовала цель урегулирования информационной политики в условиях войны.

В марте 2023 года публично выступил против создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей оккупированных в то время районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скончался бывший народный депутат Украины и предприниматель Юрий Борисович Крук. В разные годы он избирался в Верховную Раду нескольких созывов, представляя интересы разных политических сил и работая в составе парламентских комитетов. В частности, Крук занимал должность заместителя председателя Комитета по транспорту и связи и возглавлял подкомитет по морскому и речному транспорту.