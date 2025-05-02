В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США об ископаемых

Новое соглашение, заключенное с США, согласно законодательству должна принять Верховная Рада

Верховная Рада Украины 1 мая получила от Кабинета министров проект закона, ратифицирующего соглашение о полезных ископаемых, заключенное с США. Соответствующий документ по номеру 0309 уже зарегистрирован в парламенте и предоставлен для ознакомления народным избранникам.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Карточка документа появилась на сайте Верховной Рады, инициатором законопроекта указан премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления"", — написал Мельничук.

Напомним, что Украина и США 30 апреля заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. В США подтвердили заключение соглашения и назвали этот момент "историческим".

Впрочем, есть проблемы: западные СМИ считают, что обеим странам, по всей вероятности, якобы придется ждать лет десять, или даже больше, прежде чем соглашение по добыче полезных ископаемых начнет приносить реальную прибыль и финансовую выгоду обеим сторонам. Причина в том, что инвесторы испытывают опасения по поводу инвестиций в страну, пострадавшую от войны.

При этом ранее "Телеграф" писал, что говорят западные эксперты и медиа о подписанном соглашении по украинским недрам — анализ от международной обозревательницы Ольги Кирилловой. Там прогнозы значительно более оптимистичны. Также "Телеграф" подробно рассказывал, какие полезные ископаемые прячутся в недрах Украины.