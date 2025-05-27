Этот киевский бар стал символом свободы и дисиденства: где он находилось (фото)

Это забытые страницы истории Киева

Практически на пересечении улиц Прорезной и Крещатик в доме по улице Прорезной, 4 когда-то располагался легендарный бар "Хрещатый яр". Это место, которое навсегда вошло в историю Киева не только как уютное заведение с ароматным кофе и крепким коньяком, но и как центр культурного сопротивления советской эпохи.

Это место было настоящим оазисом для творческой интеллигенции, где искусство и политический диссидентский дух переплетались в уникальной атмосфере. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Искусство, запечатлённое в стенах

Одной из главных изюминок "Хрещатого яра" стал его интерьер, созданный под руководством известного художника Бориса Плаксия и его творческой группы. Витражи, чеканка и панно на стенах рассказывали историю Киева — начиная с эпохи Киевской Руси и заканчивая современностью. Каждый художественный элемент был словно отдельная глава из летописи города, где можно было увидеть символы крещения Руси, образы выдающихся деятелей и сцены из жизни киевлян разных эпох. Такой художественный ансамбль превращал его в своеобразный музей, доступный каждому посетителю.

Центр самиздата и тайных встреч

"Хрещатый яр" играл важную роль в распространении самиздата — запрещённой литературы, которая циркулировала в кулуарах советского общества. Несмотря на постоянное внимание КГБ, бар оставался местом, где собирались поэты, художники, журналисты и диссиденты, чтобы обсудить идеи, обменяться запрещёнными книгами и просто почувствовать вкус свободы. Среди постоянных гостей был и известный телеведущий Пётр Вексляров (знаменитый Дед Панас), который не раз заходил сюда, чтобы "похмелиться" и пообщаться с единомышленниками — этот факт стал частью городской легенды.

Сквер на Прорезной

Исторический контекст и символизм места

Сам район, где находилось кафе, имеет глубокие исторические корни. Урочище Крещатый яр — это небольшой овраг на правом берегу Днепра, который, согласно некоторым историческим источникам, связан с крещением киевлян в 988 году, событием, считающимся рождением христианства на Руси.

Культурная среда и легенды по соседству

"Хрещатый яр" был частью широкой сети культовых мест Киева, где собиралась творческая элита. В непосредственной близости находились такие знаковые заведения, как "Оксамит", любимый режиссёрами Сергеем Параджановым и Василием Шукшиным, а также "Свiтлиця" на Андреевском спуске — центр притяжения художников и писателей. Вместе эти места создавали уникальную атмосферу культурного сопротивления и свободы мысли, несмотря на давление советского режима.

"Хрещатый яр" — это не просто бар, а живой символ эпохи, где переплелись история, искусство и дух свободы. Его стены хранили тайные встречи, обсуждения запрещённой литературы и творческие поиски, а память о нём до сих пор живёт в сердцах киевлян и всех, кто ценит культурное наследие города.

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