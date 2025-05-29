НБУ превратился в Скруджа МакДака? Сколько лет регулятор приумножает запасы золота

Сотня субъектов хозяйствования ежедневно поставляют драгоценные металлы регулятору

В последние годы Нацбанк Украины, который повышает объемы выдачи кредитов, наращивает свои золотовалютные резервы. В последнее время регулятор только принимал золото и не продавал его.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко. Она пояснила, что банковские металлы в резервах Украины доведены до самых высоких проб, не менее 995.

Больше читайте в публикации: "Сколько золота реально осталось в резерве Украины и когда его больше распродавали".

"Операциями по покупке банковских и драгоценных металлов на внутреннем рынке в Национальном банке занимается Государственная сокровищница на основании 2 заключенных с субъектами хозяйствования (а их более 100) договоров на поставку банковских и драгоценных металлов. Поставки банковского и драгоценного металла в Национальный банк, его прием и учет проиходят ежедневно. Операции по продаже банковского и драгоценного металла золота в течение 2021—2025 годов Государственная сокровищница не осуществляла", — сообщила "Телеграфу" г-жа Евтушенко.

Она также отметила, что наше резервное золото хранится на счетах НБУ в иностранных банках и хранилищах Государственной сокровищницы Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему подорожало золото и что будет дальше.

*Скрудж МакДак (англ. Scrooge McDuck) или дядя Скрудж — персонаж мультфильмов, сказок и комиксов, антропоморфный селезень-миллиардер, главный герой диснеевского мультсериала "Утиная история", который имеет свое хранилище золота.