Трамп ни при чем? Почему внезапно выросла цена на золото и что будет дальше

Тарифные войны Трампа продолжают влиять на ситуацию

В конце апреля 2025 цена золота в Украине снова выросла. Согласно данным украинских банков, один грамм драгоценного металла сегодня можно приобрести в среднем за 5999 гривен, тогда как банки выкупают его за 4795 гривен. Такие котировки зафиксированы в региональных отделениях, в частности, в Киеве, Днепре и Виннице. Предложение банков существенно не отличается, что указывает на общенациональную тенденцию роста стоимости золота в розничной продаже.

Об этом сообщает ресурс finance.ua. На мировом рынке цена золота также демонстрирует исторический рост. Как сообщает агентство Reuters, аналитики впервые в истории прогнозируют среднюю годовую цену золота на уровне 3065 долларов за тройскую унцию (31,1034768 г). Это значительно выше предыдущего прогноза (2756 долларов) и является следствием геополитической нестабильности, дедолларизации части мировых рынков и общего недоверия к долгосрочной стабильности глобальной экономики.

Цены на золото в Украине.

В марте 2025 года золото впервые преодолело отметку в 3000 долларов за унцию, а уже в апреле котировки достигли пика – свыше 3500 долларов. До этого из-за политики Трампа цены резко менялись. Хотя на момент публикации цена несколько снизилась до уровня 3273 долларов, большинство экспертов прогнозируют сохранение высоких показателей на фоне затяжной торговой войны между США и Китаем, политики повышенных тарифов, а также активное участие центральных банков в скупке золота как безопасного актива.

Оле Хансен, глава стратегии по товарным рынкам Saxo Bank, отмечает: "Успех золота будет напрямую зависеть от неудач других рынков. И пока продолжается глобальная турбулентность — инвесторы будут вкладываться в золото". Его коллега Сьюки Купер из Standard Chartered добавляет, что хотя золото остается привлекательным, высокие цены сдерживают спрос со стороны ювелирной отрасли.

Параллельно с этим серебро также дорожает, хотя и менее активно. С начала года цена выросла на 12%, а средний прогноз на 2025 год составил $33.10 за унцию. Основная поддержка рынка серебра поступает из промышленного спроса, особенно в контексте глобального перехода к зеленой энергетике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стремительное подорожание золота в мире, вызванное экономическим курсом президента США Дональда Трампа, не принесет существенной пользы украинцам, стремящимся оградить свои сбережения от инфляции из-за инвестиций в драгоценные металлы. Парадоксально, но основным препятствием для этого является политика Национального банка Украины.