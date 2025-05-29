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НБУ перетворився на Скруджа МакДака? Скільки років регулятор примножує запаси золота

Автор
Ігор Тимофєєв
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Ілюстративне фото золотих зливків
Ілюстративне фото золотих зливків. Фото Відкриті джерела

Сотня суб’єктів господарювання щодня постачають дорогоцінні метали регулятору

Протягом останніх років Нацбанк України, який підвищує обсяги видачі кредитів, нарощує свої золотовалютні резерви (ЗВР). Останнім часом регулятор тільки приймав золото і не продавав його.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла директор департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко. Вона пояснила, що банківські метали в резервах України доведені до найвищих проб, не менше як 995.

Більше читайте у публікації: "Скільки золота реально лишилось в резерві України й коли його найбільше розпродавали".

"Операціями з купівлі банківських і дорогоцінних металів на внутрішньому ринку в Національному банку займається Державна скарбниця на підставі 2 укладених з суб’єктами господарювання (а їх більше ніж 100) договорів на поставку банківських та дорогоцінних металів. Поставки банківського та дорогоцінного металу до Національного банку, його приймання та облік відбуваються щоденно. Операцій з продажу банківського та дорогоцінного металу золота протягом 2021—2025 років Державна скарбниця не здійснювала", — повідомила "Телеграфу" пані Євтушенко.

Вона також зазначила, що наше резервне золото зберігається на рахунках НБУ в іноземних банках та у сховищах Державної скарбниці України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому подорожчало золото і що буде далі.

*Скрудж МакДак (англ. Scrooge McDuck) або дядечко Скрудж — персонаж мультфільмів, казок і коміксів, антропоморфний качур-мільярдер, головний герой діснеївського мультсеріалу "Качині історії", який має своє сховище золота.

Теги:
#НБУ #Золото #Золотовалютні запаси #ЗВР