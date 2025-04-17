Российский миллиардер нацелился на золото папуасов, но кое-что пошло не по плану

Слишком глубоко копнул

Компанию, частично принадлежащую санкционному миллиардеру Алишеру Усманову, обвиняют в незаконной глубоководной добыче у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Судно MV Coco, работающее на компанию Deep Sea Mining Finance (DSMF), добыло втрое больше руды, чем было разрешено местными властями.

По данным Scientific American, экипаж судна добыл около 600 тонн руды с каждого из четырех участков морского дна, хотя Управление минеральных ресурсов Папуа-Новой Гвинеи (MRA) давало разрешение всего на 200 тонн для тестовой добычи.

Проект Solwara 1 начался еще в 2006 году при участии компании Nautilus Minerals, в которую Усманов инвестировал, получив 21% акций. Это был первый в мире промышленный проект по добыче меди и золота с морского дна на глубине 1600 метров, примерно в 30 км от берегов острова Новая Ирландия. После банкротства Nautilus Minerals права на месторождения перешли к DSMF, совладельцами которой являются Усманов и оманский миллиардер Мохаммед Аль Барвани.

Глава MRA Джерри Гарри заявил, что сотрудники агентства не присутствовали на борту Coco, как это предусмотрено правилами, и он сам не знал о деятельности судна в Бисмарковом море. Местные юристы утверждают, что документация по проекту – экологическое разрешение сроком на 25 лет и лицензия на разработку месторождения – не была обнародована, вопреки конституционным требованиям о прозрачности.

DSMF обвиняют в отсутствии актуального экологического заключения, плана управления рисками и стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации. Экологи утверждают об угрозе для прибрежных общин, зависящих от морских ресурсов.

Руководство DSMF имеет сомнительную репутацию. CEO компании Кристофер Джординсон ранее отбывал тюремное заключение сроком в 2 года за инсайдерскую торговлю, а соучредитель Матиас Боллигер был лишен права занимать руководящие должности на острове Мэн.

Другой акционер компании, Мохаммед Аль Барвани, тоже фигурировал в нескольких скандалах. Его дочерняя компания каким-то чудом получила разрешение на добычу у берегов Намибии без должного экологического обследования. В 2022 году его судоверфь Oceanco оштрафовали за использование нелегальной древесины во время строительства яхты для Джеффа Безоса. Кроме того, бизнесмен был причастен к мошеннической схеме с акциями Jammin’ Java.

"Мы, охранники архипелага Бисмарка, более десяти лет боремся с глубоководной добычей. Мы требуем от правительства немедленно аннулировать лицензию DSMF и прекратить выдачу каких-либо разрешений на добычу со дна моря", – заявил представитель движения Alliance of Solwara Warriors Джонатан Месулам.

В 2023 году судно MV Coco явилось объектом масштабной международной акции Greenpeace. Более 200 часов активисты использовали каяки и поднимались на борт, чтобы привлечь внимание к экологически опасной деятельности компании.

Алишер Усманов

Справка. Алишер Бурханович Усманов – российский предприниматель и миллиардер узбекского происхождения. Родился 9 сентября 1953 года в городе Чусте, Узбекская ССР.

Усманов является одним из богатейших бизнесменов России, основателем USM Holdings, контролирующим активы в металлургической, горнодобывающей, телекоммуникационной и интернет-индустриях. Являлся бывшим владельцем значительного пакета акций футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) и основателем благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Также занимал пост президента Международной федерации фехтования с 2008 по 2022 год.

Его бизнес-империя состоит из таких компаний как "Металлоинвест" (металлургия и горнодобывающая промышленность), "МегаФон" (телекоммуникации), Mail.ru Group (интернет-компания). В 2022 году попал под санкции США, Великобритании и ЕС из-за российского вторжения в Украину. По разным оценкам его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей России.

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