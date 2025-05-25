Эрдоган отправляет посланника к Путину для разговора об Украине. В Москве уже говорят о новых переговорах

Визит должен состоятся 26-27 мая

Турция отправит своего министра иностранных дел Хакана Фидана в Россию, чтобы обсудить войну в Украине. Он должен лично встретится с Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом пишет Anadolu, ссылаясь на источники в турецком МИД. По данным агентства, визит должен состоятся 26-27 мая. Сообщается, что кроме встречи с Лавровым и Путиным Фидан планирует провести двусторонние переговоры с рядом высокопоставленных российских официальных лиц, включая помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на российско-украинских переговорах в Стамбуле 16 мая, а также с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

"Министр также намерен подчеркнуть приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира в контексте российско-украинской войны, выразив удовлетворение недавним прогрессом в этом процессе. Ожидается, что Хакан Фидан вновь подтвердит готовность Турции внести вклад в качестве посредника, как это уже происходило в 2022 году и на встрече 16 мая 2025 года", — говорится в материале.

Стоит отметить, что на фоне будущего визита главы МИД Турции в росСМИ появилось сообщение о втором раунде переговоров между РФ и Украиной. По данным источников ТАСС, площадкой для следующей встречи делегаций может стать Стамбул.

Напомним, что поездка Фидана состоится после переговоров России и Украины в Стамбуле в начале мая. Встреча не привела к существенному прогрессу, но была достигнута договоренность о крупном обмене военнопленными. Обмен начался в пятницу.