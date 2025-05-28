"У России есть четыре дня": в Украине выдвинули требование по переговорам в Стамбуле

Умеров подтвердил переговоры с Россией

Министр обороны Рустем Умеров сказал, что Украина передала России свой меморандум и теперь ждет российский документ. Он поставил условие: Москва должна направить свой меморандум в течение четырех дней.

Об этом Рустем Умеров сообщил на официальной странице министерства Телеграмм. Министр обороны фактически подтвердил, что переговоры с Россией могут пройти 2 июня.

Украинская сторона уже отдала свой документ с позицией Киева главе российской делегации. Умеров подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня и дипломатической работе.

Министр пояснил, что после встречи в Турции 16 мая весь мир ждал от России документа. Сначала россияне пытались затянуть время, но после жестких заявлений президента Трампа и европейских лидеров сообщили о готовности документа.

Теперь украинская сторона ждет, когда Россия передаст свой меморандум. Умеров подчеркнул: "У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета (на переговоры — Ред.), чтобы передать нам для обработки их документ". Без этого документа встреча будет бесполезной.

Министр иностранных дел Андрей Сибига тоже призвал Россию побыстрее передать свои предложения. Он сказал, что только хорошо подготовленная встреча может дать настоящие результаты. "Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение", — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявлял, что встреча может состояться 2 июня в Стамбуле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Путина снова затягивают переговоры с Украиной. Кремль еще не готов передать документ Украине.