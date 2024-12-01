Был одним из лидеров Евромайдана: куда исчез экс-нардеп Игорь Луценко
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Сейчас жизнь экс-нардепа существенно изменилась.
Игорь Луценко — бывший журналист, народный депутат, общественный деятель, который наиболее запомнился активным участием в Евромайдане. Во время протестов в Киеве мужчину похитили из больницы и сильно избили. Сейчас экс-нардеп защищает Украину от оккупантов.
"Телеграф" расскажет, кто такой Игорь Луценко и куда он исчез.
Что известно об Игоре Луценко
Будущий народный депутат родился в 1978 году в Киеве. В течение длительного времени работал в журналистике. В частности, был редактором секций о бизнесе и деньгах в журналах "Компаньон", "Власть денег" и "Корреспондент".
Луценко работал журналистом в "Украинской правде" и был основателем "Экономической правды". Также стал соучредителем и активистом общественного движения "Збережи старий Київ".
Луценко был активным участником Евромайдана и входил в Совет народного объединения "Майдан". В начале 2014 активиста похитили из столичной Жовтневой больницы вместе с другим протестующим — Юрием Вербицким. Неизвестные выбили Луценко зуб, подбили глаз и избили настолько, что у него диагностировали сотрясение мозга.
В то же время Юрия Вербицкого замучили до смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело, в ходе которого в 2020 году арестовали двух человек. Через год одного из похитителей Луценко и убийцу Вербицкого — Александра Волкова, приговорили к 9 годам лишения свободы.
Сам Луценко рассказывал, что по этому делу одного обвиняемого судили очно, других двоих заочно. Впрочем, большинство организаторов и исполнителей преступления, по словам активиста, сбежали в Россию.
Сергея Охотного и Ивана Новотного, которых подозревали в совершении преступления, выпустили из СИЗО из-за того, что им не продлили меру пресечения. В то время как Александра Волкова, также являвшегося фигурантом этого дела, в 2024 году освободили из-под стражи.
В 2014 году Луценко стал бойцом батальона "Азов". А уже в августе-октябре того же года освобождал село Пески в Донецкой области в составе батальона ОУН. Впоследствии стал народным депутатом от партии "Батькивщина". Входил в Комитет ВР по предотвращению и противодействию коррупции.
В 2016 году народный избранник запустил в парламенте квадрокоптер. Он сделал это, чтобы привлечь внимание депутатов к "кнопкодавству" и игнорированию потребностей военных в дронах.
В 2018 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал НАБУ данные о возможном уголовном правонарушении, совершенном Луценко. Речь шла о том, что в 2015 году нардеп вывел из банка "Киевская Русь" 750 тысяч гривен. Впрочем, информация не подтвердилась.
Впоследствии Луценко стал советником мэра Киева Виталия Кличко на общественных началах. Он занимался вопросом обнаружения коррупции в столице.
Где сейчас Игорь Луценко
После начала полномасштабного вторжения Игорь Луценко стал в защиту Украины от врага. Он присоединился к 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, в которой был аэроразведчиком. В 2023 году экс-нардеп стал инструктором боевого отряда 190-го учебного центра.
Также Луценко часто делится своими мыслями по поводу войны и других событий в стране в своем фейсбуке. Он рассказывает о том, какие проблемы существуют в армии и открывает сборы на помощь ВСУ. Сейчас он служит командиром роты добровольческого подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго".
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