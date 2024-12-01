Был одним из лидеров Евромайдана: куда исчез экс-нардеп Игорь Луценко

Сейчас жизнь экс-нардепа существенно изменилась.

Игорь Луценко — бывший журналист, народный депутат, общественный деятель, который наиболее запомнился активным участием в Евромайдане. Во время протестов в Киеве мужчину похитили из больницы и сильно избили. Сейчас экс-нардеп защищает Украину от оккупантов.

"Телеграф" расскажет, кто такой Игорь Луценко и куда он исчез.

Что известно об Игоре Луценко

Будущий народный депутат родился в 1978 году в Киеве. В течение длительного времени работал в журналистике. В частности, был редактором секций о бизнесе и деньгах в журналах "Компаньон", "Власть денег" и "Корреспондент".

Луценко работал журналистом в "Украинской правде" и был основателем "Экономической правды". Также стал соучредителем и активистом общественного движения "Збережи старий Київ".

Луценко был активным участником Евромайдана и входил в Совет народного объединения "Майдан". В начале 2014 активиста похитили из столичной Жовтневой больницы вместе с другим протестующим — Юрием Вербицким. Неизвестные выбили Луценко зуб, подбили глаз и избили настолько, что у него диагностировали сотрясение мозга.

Фото Владимира Вятровича

В то же время Юрия Вербицкого замучили до смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело, в ходе которого в 2020 году арестовали двух человек. Через год одного из похитителей Луценко и убийцу Вербицкого — Александра Волкова, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Сам Луценко рассказывал, что по этому делу одного обвиняемого судили очно, других двоих заочно. Впрочем, большинство организаторов и исполнителей преступления, по словам активиста, сбежали в Россию.

Сергея Охотного и Ивана Новотного, которых подозревали в совершении преступления, выпустили из СИЗО из-за того, что им не продлили меру пресечения. В то время как Александра Волкова, также являвшегося фигурантом этого дела, в 2024 году освободили из-под стражи.

В 2014 году Луценко стал бойцом батальона "Азов". А уже в августе-октябре того же года освобождал село Пески в Донецкой области в составе батальона ОУН. Впоследствии стал народным депутатом от партии "Батькивщина". Входил в Комитет ВР по предотвращению и противодействию коррупции.

В 2016 году народный избранник запустил в парламенте квадрокоптер. Он сделал это, чтобы привлечь внимание депутатов к "кнопкодавству" и игнорированию потребностей военных в дронах.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал НАБУ данные о возможном уголовном правонарушении, совершенном Луценко. Речь шла о том, что в 2015 году нардеп вывел из банка "Киевская Русь" 750 тысяч гривен. Впрочем, информация не подтвердилась.

Фото: Build Portal

Впоследствии Луценко стал советником мэра Киева Виталия Кличко на общественных началах. Он занимался вопросом обнаружения коррупции в столице.

Где сейчас Игорь Луценко

После начала полномасштабного вторжения Игорь Луценко стал в защиту Украины от врага. Он присоединился к 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, в которой был аэроразведчиком. В 2023 году экс-нардеп стал инструктором боевого отряда 190-го учебного центра.

Фото из фейсбука Игоря Луценко

Также Луценко часто делится своими мыслями по поводу войны и других событий в стране в своем фейсбуке. Он рассказывает о том, какие проблемы существуют в армии и открывает сборы на помощь ВСУ. Сейчас он служит командиром роты добровольческого подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго".

Фото из фейсбука Игоря Луценко

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит могила пророссийского покойного нардепа Михаила Чечетова. Он покончил жизнь самоубийством в 2015 году.