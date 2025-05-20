Ни жилья, ни авто с зарплатой в 1 млн. Судья Кировоградщины подал интересную декларацию

Имеет немалые суммы сбережений в валюте

В Украине не только директор банка зарабатывает немалые средства, но и судья в Кировоградской области. Речь идет об Авраменко Александре, который за год заработал более 1 млн грн и имеет немалые сбережения в иностранной валюте.

Об этом свидетельствует декларация судьи за 2024 год. Авраменко Александр Владимирович судья Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

За 2024 год он получил 1 183 028 грн зарплаты, то есть более 98 тысяч в месяц. Авраменко в декларации указал две квартиры: первая 100 квадратов в Кропивницком, вторая 48,4 квадрата в Александрии. Оба жилья зарегистрированы на двух разных женщин, а судья только временно их использует.

Так же и с автомобилями, к примеру, HYUNDAI TUCSON 2019 за 840 300 зарегистрирован на отца Александра, а NISSAN X-TRAIL 2019 за 738 720 задекларирован на Авраменко Татьяну.

Однако в декларации Александр имеет немалые сбережения, в частности наличными: 16 100 долларов, 10 200 евро, 155 000 грн. На банковских счетах размещено: 133 575 грн, 1 477 долларов, 2 412 евро.

Выходит, что судья Авраменко имеет большую сумму сбережений и зарплату в 1 млн грн, а движимого и недвижимого имущества так и не приобрел. Владельцами квартир и авто являются или родители, или женщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп задекларировал 500 миллионов сбережений при зарплате в 9 тысяч.