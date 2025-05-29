Путин носит за собой "убийцу дронов": что о нем известно (фото, видео)

Путин боится украинских дронов

Парад на 9 мая в России в 2025 году отметился обострением паранойи Владимира Путина. Кремлевский лидер, видимо, так испугался украинских дронов, что даже обзавелся личным "чудо-оружием". Загадочная "ёлка" следовала за ним по пятам и защищала от дронов.

"Телеграф" рассказывает о личном оружии Путина против дронов.

Парад страха

Парад Путина в этом году еще до его начала столкнулся с огромной проблемой — массовые налеты дронов на Москву и область. Беспилотники атаковали сотнями, погружая регион в перманентный хаос. Помимо целей, которые поражают дроны, россияне столкнулись с целым рядом негативных эффектов таких как паника и остановка авиасообщения.

К слову, на сколько больно парализованное авиасообщение бьет по России вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Добавляли страха Путину и заявления, которые доносились из Украины. Владимир Зеленский и вовсе сказал что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая.

Однако Путин не мог ударить в грязь лицом и отменить парад по соображениям безопасности. Поэтому в этом году празднование защищали беспрецедентными мерами:

В Москву согнали много военной техники, которая дежурила под стенами Кремля;

в сети стали появляться фото с вооруженными якобы "коммунальщиками";

москвичи погрузились в каменный век из-за отключений интернета;

Москва объявила о перемирии с Украиной на время парада;

Путин прикрылся лидером Китая, которого позвал на парад;

Китай, по словам Зеленского, отправлял сигналы с просьбой не атаковать.

В Киеве слово сдержали.

Ёлка для Путина

Беспрецедентные меры Путина, известного своей паранойей, судя по всему не успокоили и он обзавелся личным "вундерваффе", которое лично защищало его на параде. В сети всплыли интересные снимки, где оно запечатлено.

Мужчина, который держит загадочное оружие, очевидно, является личным охранником президента России. Он следовал за ним по пятам и был одет так же как и другая охрана, но держался слегка в стороне.

В сети быстро разгадали загадку о том, чем является это оружие. Как оказалось, Путин лично вооружился новейшей российской антидроновой системой "Ёлка".

Что известно о личном дроне Путина

Дрон Ёлка

"Ёлка" — это самонаводящийся кинетический дрон-перехватчик для уничтожения беспилотников. По неподтвержденным данным из открытых источников, которые публикуют россияне, система имеет следующие характеристики:

Скорость: 220-250 км/ч;

Радиус действия: 3-5 км;

Высота поражения: до 1,5-2 км;

Оснащен оптико-электронной головкой самонаведения с интегрированным модулем искусственного интеллекта;

Работает полностью автономно;

Имеет 4 тянущих двигателя, вмонтированных в заднюю часть крыла.

Дрон Ёлка

Так выглядит его применение:

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш называет такой вид оружия "очень проблемным" для нас. Однако решение пока так и не стало массовым.

"Дрон, летящий в небо, захватывает крылатый БПЛА или большой дрон системой оптического наведения и его сбивает тараном. Решение работает вроде бы идеально и применение его очень простое. Но месяцы идут, а на фронтах у России мы его массово не видим. Ну и слава богу, потому что такое оружие для нас очень проблемно", — отметил он.

А что у Украины

Украина также развивается в этом направлении. Еще в 2024 году в Украине был представлен целый ряд таких решений, например, БПЛА "Багнет".

Дрон Багнет

Другой производитель зенитных дронов, "Генерал черешня", заявлял, что его FPV перехватчики уже могут достигать высоты 5840 м, что значительно превышает заявленную максимальную высоту полета Shahed-136.

Об одном из подобных дронов подробно вы можете узнать, перейдя по ссылке. Производство дронов-перехватчиков в недавнем своем обращении отметил Владимир Зеленский.

"Они там, в России, должны ощущать отчетливо последствия того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы. Все должны производить мы", — сказал президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что тайные ядерные базы РФ попали в сеть.