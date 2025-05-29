"Мина замедленного действия": чем на самом деле Украина угрожает Путину

Россияне не должны увидеть благосостояния и свободы своих соседей

Россия с помощью своих пропагандистских нарративов и военных действий добивается предотвращения развития демократической Украины, потому что успех нашей страны напрямую угрожает диктатору в Кремле.

Если Украина в экономической и социальной сферах обгонит свою соседку, россияне свергнут власть. Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в эфире ZAXID.NET.

"Они возвращаются в те нарративы, которые нам известны. Они их применяли где-то в начале 2000-х. Не неслучайно Лавров вспомнил книги того времени, "Украина не Россия", то есть это: "Мы одинаковые. Россияне, украинцы – мы одинаковые. Просто вот какие-то постоянно в Украине проблемы с руководством. Кто не придет в президенты, он почему-то говорит все равно патриотические потом лозунги – приходит на одних, а дальше оказывается, что нужно идти поближе к Европе, что от России нужно все-таки отгораживаться", – сказал он.

По мнению Чалого, это раздражает россиян. Они хотят доказать всем, что они были правы и Украина, будучи демократической страной, не покажет лучшего результата в развитии экономики и социальном развитии по сравнению с Россией.

"Если Украина это сделает, то это под власть полицейскую диктаторскую – мина замедленного действия. Сразу такой власти в России не будет, которая просто не может показать лучший результат. Поэтому они пошли простым путем – когда рейтинги упали руководства страны, они начали войну", – пояснил дипломат.

Он добавил, что нарратив Советского Союза Москва навязывает, чтобы показать, что российско-украинская война – это внутригосударственный конфликт, не требующий внешнего вмешательства. В таком случае невозможна внешняя помощь и поставки оружия.

Ранее Чалый сказал, что Россия, несмотря на сдвиги переговорного процесса, сейчас видит более реальным для себя окончание войны террором. Москва преследует цель захватить как можно больше территорий и остановить ее можно только давлением.