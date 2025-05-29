Путина снова не будет? В Кремле озвучили, кто поедет от России на переговоры в Турции

Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной

Мария Захарова, официальная представительница МИД России, заявила, что состав российской делегации на следующий раунд переговоров в Стамбуле (Турция) останется без изменений.

Как сообщает российская служба "BBC", об этом она сказала в эфире пропагандистского шоу. "Москва исходит из того, что на второй раунд переговоров с Украиной от России поедет та же делегация", — говорится в сообщении.

Это может свидетельствовать об отсутствии новых подходов или гибкости Кремля в переговорном процессе.

В среду, 28 мая, Россия уже озвучила свою инициативу – провести следующий раунд переговоров 2 июня. Известно также, что в Москве уже был подготовлен специальный меморандум, в котором изложено собственное видение российской стороны путей завершения войны. Передать этот документ украинской делегации должны на следующем раунде переговоров.

Напомним, что во время первого этапа переговоров в Стамбуле российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский — известный идеолог Кремля, экс-министр культуры РФ и действующий советник президента Владимира Путина. Тогда в составе делегации были: министр иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Кроме этого, вместе с ними поехала группа экспертов, ответственных за проведение консультаций: первый заместитель начальника информационного управления Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника Управления главы Кремля по государственной деятельности в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Андрей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО Виктор Шевцов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская сторона уже передала России свой меморандум и сейчас ожидает соответствующего документа со стороны Москвы.