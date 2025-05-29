"Міна уповільненої дії": чим насправді Україна загрожує Путіну

Росіяни не мають побачити добробуту та свободи своїх сусідів

Росія за допомогою своїх пропагандистських наративів та військових дій домагається запобігти розвитку демократичної України, бо успіх нашої країни напряму загрожує диктатору у Кремлі.

Якщо Україна в економічної та соціальної сферах обгонить свою сусідку, росіяни скинуть владу. Про це колишній посол України у США Валерій Чалий розповів в етері ZAXID.NET.

"Вони вертаються в ті наративи, які для нас відомі. Вони їх застосовували десь на початку 2000-х. Не невипадково Лавров згадав книжки того часу, "Україна не Росія", тобто це: "Ми однакові. Росіяни, українці – ми однакові. Просто от якісь постійно в Україні проблеми з керівництвом. Хто не прийде в президенти, він чомусь говорить все одно патріотичні потім лозунги – приходить на одних, а далі виявляється, що треба йти ближче до Європи, що від Росії треба все-таки відгороджуватися", – сказав він.

За думкою Чалого, це дратує росіян. Вони хочуть доказати всім, що мали рацію та Україна, будучи демократичною країною, не покаже кращого результату в розвитку економіки та соціальному розвитку у порівнянні з Росією.

"Якщо Україна це зробить, то це під владу поліцейську диктаторську – міна уповільненої дії. Одразу такої влади в Росії не буде, яка просто буде неспроможна показати кращий результат. Тому вони пішли простим шляхом – коли рейтинги упали керівництва країни, вони розпочали війну", – пояснив дипломат.

Він додав, що наратив Радянського Союзу Москва нав'язує, щоб показати що російсько-українська війна – це внутрішньодержавний конфлікт, який не потребує зовнішнього втручання. У такому випадку неможлива зовнішня допомога та постачання зброї.

Раніше Чалий сказав, що Росія, попри зрушення переговорного процесу, зараз бачить більшим реальним для себе закінчення війни терором. Москва має на меті захопити якомога більше територій і зупинити її можна тільки тиском.