Россия хочет закончить войну, но... Дипломат отметил нынешнюю цель Кремля

Компромиссы россияне сейчас не рассматривают

Россия, несмотря на сдвиги переговорного процесса, сейчас видит большим реальным для себя окончание войны террором. Москва преследует цель захватить как можно больше территорий и остановить ее можно только давлением.

Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире NV. Дипломат подчеркнул, что в России снова активизировался этап "победобесия".

"Знаете в чем проблема? Они (россияне — ред.) видят большее окончание войны сейчас большим террором и захватом территорий, чем компромиссами и переговорами", — отмечает Чалый.

Как он отмечает, позиция силы должна проявляться не только на фронте.

"Это может быть не только фронт, это может быть и санкции, это может быть и общая позиция по нефти, это могут быть скоординированы действия Вашингтона и Брюсселя", — говорит дипломат.

Чалый отмечает, что уже сейчас в Конгрессе США лежат важные для Украины законопроекты — два по похищению украинских детей, а другой по санкциям по энергоносителям, которые предусматривают 500% пошлины.

"Мы имеем, и это отдельная тема, видимо, увидеть, как мы должны получать вооружение вот уже во второй половине этого года", — добавил дипломат.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Валерия Чалого, Россия сейчас питается войной.