Лепят отмазки: в России объяснили, почему отказались присылать меморандум до встречи в Стамбуле

В Украине считают, что россияне боятся показать, что тормозят мирный процесс

Россия подтвердила свое предложение провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле, однако ожидает официального ответа Киева. В Кремле заявили, что переговоры должны оставаться конфиденциальными, а требование Украины немедленно передать российский меморандум — якобы, не способствует конструктивному диалогу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что требования немедленно передать документ "неконструктивны", поскольку Москва и предложила обсудить проекты уже во время встречи. В ответ Министерство иностранных дел Украины расценило отказ РФ передать меморандум к переговорам как свидетельство того, что документ, вероятно, содержит "нереалистические ультиматумы".

"Боязнь россиян прислать свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, скорее всего, содержит нереалистичные ультиматумы, и они боятся показать, что сами тормозят мирный процесс", — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий в сообщении в сети Х. Он добавил, что если это не так, российская сторона должна немедленно передать документ и прекратить игры, подвергающие сомнению результативность предстоящей встречи.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что в страну передала России свой меморандум и ожидает соответствующего шага со стороны Москвы. Он подтвердил готовность Киева к безусловному прекращению огня и продолжению дипломатического процесса при условии, что встреча не будет формальной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский меморандум будет передан 2 июня в Стамбуле. По его словам, документ излагает видение Москвы по преодолению "первопричин кризиса". Депутат Госдумы Алексей Чепа добавил, что основными темами переговоров могут стать прекращение огня, обмен пленными и согласование отдельных технических вопросов, но заключение полноценного мирного договора в ближайшее время маловероятно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в среду, 28 мая, президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений по урегулированию войны между Россией и Украиной. Он отметил, сколько времени ему понадобится, чтобы выяснить, вводит ли Путин его в заблуждение, и выразил "разочарование" из-за обстрелов украинских населенных пунктов.