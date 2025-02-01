Украинские журналисты "сдали" россиянам важный военный объект. Детали скандала

Волонтер обрушилась на тех, кто не соблюдает режим "информационной тишины"

Российская Федерация очень быстро учится на ошибках в войне с Украиной. Она делает выводы из предыдущих неудач и не стесняется перенимать все самое лучшее у украинцев.

Об этом в Facebook написала известная украинская волонтер и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская. Она озвучила конкретный пример, когда украинским журналистам лучше "держать язык за зубами".

Так, в Тернополе открылся центр по беспилотным летательным аппаратам. Вместо того, чтобы соблюдать "информационную тишину" — об этом готовят целый материал в "Суспільне Тернопіль".

Россияне находят этот материал и публикуют в своих Telegram-каналах об очередной так называемой "законной цели". Также авторы этих Telegram-пабликов с издевкой "благодарят" украинских журналистов и волонтеров за "слив" данных.

"На выходе план не просто ударить по объекту, уничтожить людей и оборудование. А запустить еще одну волну хейта и раскола в обществе", — написала Берлинская. Она вспомнила об ударе по Чернигову летом 2023 года. Тогда ракета ракета комплекса "Искандер" взорвалась около Черниговского областного музыкально-драматического театра, где проходила закрытая встреча производителей беспилотников.

В результате погибли 7 человек, пострадали более 100 человек.

Для того, чтобы избежать новых жертв, нужно не снимать и не публиковать в Интернете подобного рода материалы, считает Берлинская.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 9 января, российские войска атаковали Харьков дроном "Молния".