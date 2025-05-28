В Украине есть село, которое было столицей несуществующей ныне страны: где оно и как выглядит (фото)

Вокруг Стильска ходит много легенд

В Украине немало мистических и малоизвестных мест, которые хранят следы древних цивилизаций. Один из них — Стильско на Львовщине, где когда-то бурлила жизнь Белой Хорватии, а сегодня сохранились следы мощного городища, пещер и загадочных подземелий.

Об этом пишет "Украина туристическая". Село Стильско считается столицей давно исчезнувшего государства — Белой Хорватии. Это огромное древнее городище с разветвленным подземным городом поражает не только своими масштабами, но богатой историей и легендами.

Локация на карте

Расположенное на территории Николаевского района село Стильско раскинулось на холмах, покрытых буковыми лесами. Первое письменное упоминание о поселении датируется XIV веком.

Большая Хорватия (также известная как Белая Хорватия) – это бывшая большая держава на территории Прикарпатья, древнейшая родина современной Хорватии. Именно Стильско, как недавно выяснили историки, являлось ее столицей. В IX-X веках здесь существовал настоящий мегаполис площадью около 250 гектаров, где кипела жизнь белых хорватов.

На территории села сохранилось много исторических памятников: скалы, пещеры, подземные лабиринты и жертвенники, среди которых встречаются жертвенные ямы.

Центральной частью этого исторического комплекса является Стильское городище, площадь которого составляет 15 гектаров, а длина оборонных стен — около 10 километров. Согласно легендам, под этой территорией простирается еще и подземный город, что подтверждают многочисленные лабиринты.

Стильское городище

Стильское городище

Стильское городище

Стильское городище

Вокруг Стильска ходит много легенд. Одна из них рассказывает об основании города: когда-то здесь был неприступный укрепленный город, который не могли одолеть враги. Однако во время длительной осады враги совершили хитрость — отступали, держа зажженные факелы, чтобы ввести защитников в заблуждение. Когда те сняли охрану, нападавшие с засады проникли в город и подожгли его. Уцелевшие жители переселились вниз, в долину реки Колодница, где и основали современное Стильско.

Плеснеско, начало XIX в. Из альбома А.Ланге "Zbiór naypięknieyszych и nayinteresownieyszych okolic w Galicyi: Sammlung der schönsten und interesāntesten Gegenden von Galizien".

Для любителей истории в селе действует Этнографический музей, расположенный в школьном помещении. Здесь хранится около 460 экспонатов, рассказывающих об истории и культуре местного населения.

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